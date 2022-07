Karely Ruiz recuerda sus humildes orígenes con emotiva foto

La emotiva foto ha causado gran furor entre los seguidores de la influencer.

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por el atrevido y sexy contenido que comparte en la plataforma de OnlyFans sin pena alguna, sino por haber recordado sus humildes orígenes a través de una emotiva fotografía.

Por medio de su perfil de Facebook, la joven influencer de origen regiomontano posó ante la cámara luciendo un holgado atuendo que dejaba al descubierto sus torneadas piernas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que presumió con orgullo que trabajaba vendiendo dulces en las calles con tal de apoyar a sus padres.

La influencer regiomontana recordó el trabajo con el que ayudó a sus padres en los difíciles momentos de crisis.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, fue el mensaje que escribió Karely Ruiz junto a la fotografía, misma que ya es viral en Internet y figura entre las principales noticias de la farándula.

Mantiene a sus padres con sus ganancias de OnlyFans

La modelo de OnlyFans sacó a sus padres de trabajar para que ellos pudieran dedicarse por completo al cuidado de su hermana menor.

Karely Ruiz no tiene problema en hablar que en el pasado se dedicó a vender dulces en la calle, profesión que por muchos años logró sacar de apuros económicos a su familia. Ahora, la estrella regiomontana ha cosechado una inmensa fortuna, misma que comparte con sus padres y sus hermanos, de quienes se hace cargo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer da el 80% de sus ganancias de OnlyFans a sus padres, además de pagar las terapias de su hermana Mayra, quien a sus 11 años de edad padece de una enfermedad motriz que le impide caminar.

Te puede interesar: Filtran el atrevido contenido que Karely Ruiz comparte en OnlyFans

¿Quién es Karely Ruiz y por qué se hizo famosa?

La sensualidad que la influencer derrocha ante la cámara sin pena alguna le ha ayudado a convertirse en una de las influencers más populares de México.

Karely Ruiz es famosa en redes sociales gracias al atrevido contenido en OnlyFans, mismo que la ha convertido en la segunda mexicana mejor pagada de la plataforma. Sin embargo, debes de saber que su popularidad comenzó gracias a un video viral en TikTok que la muestra bailando y a la candente visita que le hizo Andrés García en Acapulco.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales