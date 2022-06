Karely Ruiz quiere un novio feo para sacarlo de trabajar

Karely Ruiz es una de las famosas influencer mexicanas que recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son los atractivos o la falta de ellos, que le gustan de los hombres, en espacial para que sean sus parejas.

Hay que destacar que la famosa cuenta con miles de seguidores en redes sociales, por lo que se volvió viral luego de que se difundiera un fragmento de una entrevista que dio, en donde reveló que no es una mujer con muchas exigencias en el atractivo físico de los hombres, lo que generó una ovación por parte de sus fanáticos.

Es por eso que en esta ocasión en La Verdad Noticias te decimos cuáles son las exigencias en un hombre de la bella Karely Ruíz, quien no deja de conquistar con sus imágenes en redes sociales y suma cada día más seguidores.

¿Cómo es el hombre ideal de Karely Ruíz?

“Un chavo feo buen pe…, ¿para qué quiero un vato que sea crecido? Mejor alguien que me trate bien, que me lleve bien con él, que tengamos una química, chingón”.

Eso fue lo que explicó la influencer Karely Ruíz, quien también reveló que estaría dispuesta a sacarlo de trabajar: “Y hasta lo saco de trabajar y lo mantengo sin pe…”.

No es para menos que rápidamente los comentarios sobre su revelación comenzaron a causar polémica: “Como si esas cosas pasarán”, “uyyyy que mi marido no mire que se hace ilusiones jajajajajaja”, “Mi momento a llegado, dios me has mirado a los ojos”, “Que nos patrocine los rescates de los perritos”, “A donde mando mi curriculum?”, entre otros.

Su relevancia tras OnlyFans

Cabe destacar que Karely Ruiz, además de ser presentadora de un programa de televisión, también cobró un gran reconocimiento entre los internautas cuando abrió su cuenta de Only Fans en donde es considerada como una de las 10 influencers mejor pagadas.

