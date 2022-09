Karely Ruiz quiere engordar por esta importante razón

Karely Ruiz quiere engordar por esta extraña razón

Karely Ruiz es una joven originaria de Monterrey, Nuevo León, que recientemente dijo estar muy emocionada porque su cuerpo luce espectacular tras llevar una buena dieta, pero tiene un plan inesperado que ha sorprendido a muchos.

Tal parece que el poder de las redes sociales ha sido tal que las personas no necesitan ya tener una aparición en la televisión o radio para poder hacerse famosas y ese es el caso de Karely Ruiz, quien a sus 21 años ha llegado muy lejos gracias a que le invierte mucho a sus espacios virtuales y trabaja de manera incansable en sus presentaciones.

Si bien la bella Karely Ruiz logró colarse a la televisión de Monterey, Nuevo León, como modelo, su suerte cambió de manera radical tras visitar al actor Andrés García. Al ser una figura reconocida todo el mundo volteó a ver quién era la chica guapa que acompañó al ex galán de cine en su casa.

La fama de Karely Ruiz

Karely Ruíz quiere subir de peso

Es por eso que tras esos golpes de suerte, el nombre de Karely Ruiz comenzó a sonar mucho y ella, abusada, atendió la recomendación de un amigo de abrir su primer OnlyFans, donde aseguró le va de maravilla.

Muchos canales de YouTube y hasta Adela Micha la invitaron a sus espacios para conocerla más a detalle y así es como se supo quién es la joven que tiene vueltos locos a todos en México:

Se ha destacado que la joven regiomontana vendió dulces en su infancia para ayudar a sus padres. Ya más grande entró a la carrera de enfermería, pero truncó sus estudios tras recibir la oportunidad de aparecer en la pantalla chica. Tras someterse a algunas cirugías estéticas ganó popularidad y ahora es una de las mujeres que más destacan en redes sociales.

¿Por qué quiere engordar Karely Ruiz?

Karely Ruiz asegura que ¿engordará? Este es el motivo. pic.twitter.com/pK4RKPjxbh — Lo + viral (@VideosVirales69) September 1, 2022

No es sorpresa que Karely Ruiz debe cuidar su imagen para su público, por esta razón es que debe arreglarse con coquetos outfits que resaltan su belleza; sin embargo, hace poco hizo una confesión: para usar uno de sus vestidos favoritos tuvo que recurrir a una faja para que le notara todo, pues estaba "flaquita".

Es por eso que presumió que gracias a "comer bien" le ayudó, pues ya le dijo adiós a la prenda y ahora puede lucir su atuendo de manera perfecta. En tono de broma aseguró:

“voy a seguir engordando".

Pero como toda una experta en la materia no podía dejar pasar el remedio, en caso de que el "plan" se le saliera de las manos y gane más peso del que desea: "y pues me voy y me hago una lipo en Colombia como la Yeri Mua".

No queda duda de que este ritmo de vida no es para siempre y Karely Ruiz lo sabe muy bien, por esa razón tiene entre sus planes convertirse en toda una empresaria y regresar a la escuela, pero en esta ocasión para convertirse en toda una nutrióloga, pues confesó que la enfermería le resultó muy difícil.

