Karely Ruiz presume radical cambio de look en Instagram

El nuevo look de la influencer ha dejado sin palabras a todos sus seguidores.

No hay día que Karely Ruiz sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción pero en esta ocasión no se debe a una sensual fotografía en la que enseña el espectacular cuerpazo que posee sino por presumir un nuevo look, mismo que ha dejado a todos con la boca abierta.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven nacida en Monterrey, Nuevo León reveló que dejó atrás su larga melena castaña para lucir un corte bob muy similar al que utiliza Ángela Aguilar. Sin embargo, el detalle que confundió a más de uno es que también apareció luciendo un corte muy varonil que la hace ver totalmente diferente.

La estrella de OnlyFans presumió nuevo looks en sus efímeras historias de Instagram.

Todo parece indicar que la estrella de OnlyFans se arrepintió, esto debido a que luego se presumió usando una peluca naranja. Como era de esperarse, su nueva imagen causó impacto entre sus seguidores, quienes tuvieron opiniones encontradas al asegurar que se miraba mejor antes mientras que otros indicaron que se veía fabulosa con el cabello corto.

Karely Ruiz reta a la censura de Instagram

Parece ser que los nuevos looks de Karely Ruiz fueron producto de un filtro de aplicación puesto que acaba de compartir un par de fotografías y videos que la muestran derrochando harta sensualidad ante la cámara a través de un coqueto atuendo estilo animal print pero llama la atención que su larga melena castaña está de vuelta.

Recordemos que esta sexy publicación es tan solo una pequeña probadita del contenido que puedes encontrar en OnlyFans, una plataforma que le ha permitido tener una vida llena de lujos gracias a los jugosos ingresos que obtiene mes con mes.

¿Por qué es tan famosa Karely Ruiz?

La joven regiomontana goza de gran popularidad entre los caballeros.

Karely Ruiz ganó fama y popularidad en redes sociales gracias al atrevido contenido que comparte en OnlyFans. Tal y como te mencionamos con anterioridad, la joven regiomontana de 23 años de edad incluye fotografías y videos exclusivos en su suscripción con valor de 16 dólares al mes.

Fotografías: Redes Sociales