Karely Ruiz, preocupada por la salud de Andrés García

La modelo e influencer mostró su preocupación por el actor a través de sus redes sociales.

Karely Ruiz sorprendió a todo mundo al utilizar sus historias de Instagram para mandarle un amoroso mensaje a Andrés García, quien en los últimos días ha tenido severos problemas de salud, mismos que han preocupado a los fieles seguidores del veterano actor dominicano.

De manera breve y concisa, la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León le dedicó unas palabras de aliento a la estrella de cine y televisión mexicana. “Mi querido @andresgarciatvoficial, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra”, escribió la hoy celebridad de OnlyFans en Instagram.

La estrella de OnlyFans le dedicó un tierno mensaje en sus historias de Instagram.

El breve pero amoroso texto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes también le desearon una pronta recuperación a Andrés García. Cabe destacar que este empático suceso llega luego de que fuera relacionada sentimentalmente con el actor Kuno Becker.

Andrés García, en problemas de salud

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que el actor Andrés García preocupó a todos sus seguidores al revelar que sufrió una caída que le provocó una gran herida en la cabeza. Aunado a ello, el dominicano también reveló que su estado de salud decae conforme pasan los días debido a la cirrosis que padece.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé…. Mi estado de salud va decayendo cada día más y con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, declaró el actor en un video compartido en su canal de YouTube donde revela detalles de su desmejorado estado de salud.

¿Quién es Karely Ruiz y por qué se hizo famosa?

Hoy en día, la influencer regiomontana es una de las celebridades mejor pagadas de OnlyFans en México.

Karely Ruiz es una modelo e influencer nacida en Monterrey, Nuevo León que se hizo famosa por compartir contenido en OnlyFans, lo cual le ha permitido cosechar una gran popularidad en las redes sociales durante estas últimas semanas y convertirse en una de las cinco mujeres mexicanas mejor pagadas de dicha plataforma.

