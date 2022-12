Karely Ruiz intenta ligarse a un policía en la calle y él la ignora

La influencer quedó sorprendida al ver que el policía no cayó rendido ante sus encantos.

No se puede negar que Karely Ruiz se ha convertido en la mujer más deseada de las redes sociales mexicanas de los últimos tiempos. Sin embargo, más de uno quedó con la boca abierta al ver que ella no pudo ligarse a un apuesto policía mientras recorría las calles de la CDMX en compañía de “El Escorpión Dorado”.

Durante la grabación, la influencer regiomontana mencionó que encontraba atractivo a un policía que vigilaba las calles, por lo que procedió a pedirle su perfil de Instagram y de Facebook pero él le dijo que no tenía. Por último, ella le pidió su número de WhatsApp pero no obtuvo respuesta por parte del uniformado, quien no se vio apantallado por su belleza.

La influencer no pudo conquistar al apuesto policía de la CDMX.

Al ver que su intentos de ligar fallaron, la estrella de OnlyFans se retiró del lugar para seguir con las grabaciones con “El Escorpión Dorado”, quien no daba crédito a lo que acababa de presenciar. Finalmente, ella accedió a tomarse fotos con quienes la reconocieron e incluso hasta bailó con una pareja.

Revive el incómodo momento que protagonizó Karely Ruiz a partir del minuto 11:27 del siguiente video que traemos para ti.

Karely Ruiz y su entrevista con "El Escorpión Dorado"

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karely Ruiz había sido invitada a participar en un nuevo episodio del segmento ‘Al Volante’, en donde ofreció una entrevista a “El Escorpión Dorado”, irreverente personaje interpretado por el periodisyta Alex Montiel.

A lo largo de poco más de media hora, la estrella de OnlyFans platicó acerca de sus planes a futuros, sobre la posibilidad de incursionar en el cine para adultos y sobre la atracción física que sintió por el actor Jordi El Niño Polla en el pasado, entre otros temas de interés para su fiel séquitos de seguidores.

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

La joven vende contenido exclusivo en la plataforma de OnlyFans.

Recordemos que Karely Ruiz es una modelo regiomontana que saltó a la fama en redes sociales gracias al atrevido contenido que comparte sin pena alguna en OnlyFans, el cual está disponible para todos aquellos que se animen a contratar su suscripción con valor de 16 dólares al mes.

Fotografías: Redes Sociales