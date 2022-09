Karely Ruiz se niega a tomarse fotos con sus fans y la critican

Las declaraciones de la influencer han causado controversia en redes sociales.

Karely Ruiz se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales luego de que se diera a conocer que se negó a tomar fotos con los fans que se acercaron a saludarla en un antro que visitó en compañía de una prima y otros amigos para celebrar el 16 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer mencionó que le resultaba bastante incómodo que la gente se acercara a ella para pedirle fotos y que la estuvieran grabando mientras intentaba divertirse. No obstante, dejó en claro que nunca se ha negado a tomarse fotos con los fans pero que ellos deben entender que hay momentos para todo.

La influencer pidió comprensión a sus fans sobre el tema de las fotos en lugares públicos.

“Así como me tomé 300 mil fotos con ustedes, no pasa nada si niego una o dos fotos, creo que tengo derecho a disfrutar cinco minutos, a bailar una canción… No tengo obligación de tomarme fotos con todo el mundo… Soy un ser humano chicos, tengo derecho a divertirme y a pasarla bien como ustedes”, mencionó Karely Ruiz, quien se ha convertido en una celebridad de la plataforma de OnlyFans.

Karely Ruiz triunfa en OnlyFans

El acceso al contenido que comparte la modelo regiomontana en dicha plataforma tiene un costo de 16 dólares al mes.

Hace algunas semanas te dimos a conocer que Karely Ruiz se había convertido en la tercera mexicana mejor pagada de OnlyFans. Según informes de una reciente investigación realizada por El Siglo de Torreón, el atrevido contenido que la joven influencer comparte sin pena alguna en la plataforma genera ganancias de 900 mil pesos al mes.

Para que tengas una idea del sexy material disponible en dicho sitio web solo basta con visitar su perfil de Instagram, en el cual presume el espectacular cuerpazo que posee a través de diminutos atuendos que dejan muy poco a la imaginación de todos los caballeros, a quienes muy pronto conquistará con una inédita y candente portada de revista.

¿Cuántos años tiene Karely Ruiz?

Hoy en día, la joven regiomontana goza de gran popularidad en las redes sociales.

Karely Ruiz nació el 28 de octubre de 2000, por lo que ahora tiene 21 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la joven originaria de Monterrey, Nuevo León goza de gran popularidad en las redes sociales gracias al atrevido contenido que comparte en exclusiva y sin pena alguna en OnlyFans.

