Karely Ruiz furiosa con los fans por comparaciones con Mona

Karely Ruiz habla de las comparaciones con Mona

Karely Ruiz ha roto el silencio y de manera contundente envío un mensaje a todos los fanáticos que en las últimas horas la han comparado con Mona, mostrándose sumamente molesta por los mensajes que ha recibido en su cuenta de redes sociales.

La chica favorita del Onlyfans siempre se ha mostrado abierta y transparente con sus seguidores, por lo que no es de sorprenderse que reaccione de manera contundente a tantas comparaciones con otras chicas del medio que recientemente han pasado por el quirófano.

Y es que luego de asegurar que Mona podría desbancar a Karely tras lucir un cuerpazo, la chica originaria de Monterrey habría reaccionado de una vez por todas con este mensaje qué en La Verdad Noticias traemos para ti.

Karely Ruiz habla de las comparaciones con Mona

Karely Ruiz habla de las comparaciones con Mona

A través de su cuenta oficial de Instagram la influencer y popular Karely Ruiz reaccionó después de las tantas comparaciones que vive con otras compañeras del medio del espectáculo como Mona, o la veracruzana Yeri Mua.

"Me compararon con Mona, pues es una mujer hermosa igual que todas, no veo la diferencia. Ustedes nada más buscan cualquier cosa para andar en el argüende, pero no se fijan en su vida para andar perdiendo el tiempo, acá con nosotras y lo peor es que entre mujeres”, escribió Karely en su cuenta de Instagram.

En su extenso mensaje, Karely dejó en claro que no tiene ninguna rivalidad con ninguna otra influencer o celebridad con la que ha sido comparada, al contrario, se encuentra contenta de ver como las mujeres pueden generar ganancias con su contenido.

Karely Ruiz habla de las comparaciones con Mona

Te puede interesar: Mona filtra "su pack" por error en plena transmisión de Facebook

¿Quién es Mona?

¿Quién es Mona?

Las redes sociales nos han regalado celebridades excéntricas y espontáneas que al mismo tiempo lograr una conexión única con el público internauta, tal es el caso de Mona y Geros, la pareja que con sus relatos lograron escalar varias posiciones en la preferencia del público.

Mona además ha causado impacto en las últimas semanas tras mostrarse en redes con su cuerpo después de las cirugías, hecho qué la llevó a ser comparada con otras estrellas de la red como Yeri Mua y la propia Karely Ruiz, a quien se dijo podría desbancar de su trono en Onlyfans.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!