Karely Ruiz expone las mentiras de Fofo Márquez y lo deja en ridículo

El pleito entre los influencers ha causado gran polémica en redes sociales.

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por el ardiente contenido que comparte en OnlyFans, sino por las recientes declaraciones que realizó en contra de Fofo Márquez, con quien estuvo relacionado sentimentalmente y a quien ridiculizó sin piedad alguna en la televisión regiomontana.

Primero, la modelo de 22 años de edad reveló en entrevista con Ryan Hoffman para el podcast Rayos X Podcast en YouTube que se llevó una gran decepción tras convivir con “El Niño Millonario de México” en un antro del país. Incluso, aseguró que la química entre ambos fue tan mala que terminaron bloqueándose de las redes sociales.

“Ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho… Nos bloqueamos de redes, nos conocimos ayer y nos bloqueamos, hubieron dos tres cosas que me molestaron y que no me parecieron”, declaró la estrella de OnlyFans, quien hace unos meses se hizo viral por apoyar a un joven con sus quimioterapias.

Fofo Márquez se fue sin pagar una cuenta de 60 mil pesos

Sin embargo, la situación no acabó ahí. Horas más tarde, “El Niño Millonario de México” asistió como artista invitada al programa de ‘Adrián Marcelo Presenta…’ del Canal 6 de Multimedios Monterrey. No obstante, él no se esperaba que Karely se enfrentara a él y terminara dejándolo en ridículo frente a todos y en televisión nacional.

“A ver, quiero que cuentes la verdad ¿ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de 60 mil pesos? Te fuiste sin pagar la cuenta del antro y me la dejaste toda a mí... Él solo fue a grabar la fiesta, se fue sin pagar, sus amigos todos pedos y sin pagar ni un peso”, fueron sus fuertes declaraciones, mismas que La Verdad Noticias trae para ti.

Ante dicho reclamo, Fofo Márquez dijo que él solo pagó su consumo y que estaba dispuesto a pagar la cuantiosa cuenta con tal de acabar con el problema. Sin embargo, la modelo regiomontana puso en duda su millonaria fortuna y aseguró que entre ellos nunca pasó nada más que un beso, mismo que los envolvió a los dos en fuertes rumores de romance.

Te puede interesar: ¿Karely Ruiz y Fofo Márquez son novios?

¿Quién es Karely Ruiz?

La influencer regiomontana se ha convertido en una de las cinco mexicanas mejor pagadas de OnlyFans.

Karely Ruiz es una modelo e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León que destaca por el contenido explícito y sin censura que comparte en OnlyFans, el cual le ha permitido cosechar una gran popularidad en las redes sociales durante estas últimas semanas y convertirse en una de las cinco mujeres mexicanas mejor pagadas de dicha plataforma.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales