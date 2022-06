Karely Ruiz, estrella de OnlyFans destapó sus gustos ¿Hombres o mujeres?

Karely Ruiz ha llamado la atención de los usuarios, incluso su belleza ha acaparado las miradas de los caballeros, pues la estrella de OnlyFans ha logrado popularidad con su aparición en algunos videos en YouTube, tal y como ocurrió en su reciente participación en un canal.

Y es que, la influencer, quien ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTI, dejó en claro que es parte de la diversidad sexual y todo surgió por una pregunta que le hizo el youtuber Rayito, quien le cuestionó si le gustan más los hombres y o las mujeres.

En La Verdad Noticias te hemos compartido lo que debes saber de la influencer, aunque lo que ha causado varias reacciones es que se ha dejado ver bailando muy sensual y besándose con mujeres, pero confesó en la reciente entrevista que le gustan las mujeres y los hombres.

Karely Ruiz describió qué le gusta de una mujer

A la influencer le gustan las mujeres y los hombres

La influencer no dudó en contestar la pregunta del youtuber y contestó: "De los dos, las mujeres me gustan que parezcan niño, que luzcan como niño...no me gusta que sean muy tiernitas, que sean como yo no, no podría andar con una así". Expresó.

"Me he besado con chavas". Comentó la influencer.

La joven dijo que le gustan con complexión masculina, pero confesó que para andar con una mujer comentó: "Para andar con una que parezca que ella sea el hombre y yo la mujer". Por otro lado, con respecto a los hombres, la influencer dijo que le gustan feos y menores que ella.

¿Cuál es el verdadero Instagram de Karely Ruiz?

La influencer ha sumado millones de seguidores en Instagram

Debido a la popularidad de la joven influencer, los usuarios se han cuestionado cuál es la cuenta oficial de Instagram de la influencer Karely Ruiz, pues aparece como "karelyruiz", y ha sumado más de 5 millones de seguidores

