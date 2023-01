¿Karely Ruiz está embarazada? Este mensaje desata controversia

La influencer asustó a sus fans con un controversial mensaje.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que Karely Ruiz hiciera una publicación relacionada con el embarazo, lo cual provocó que más de uno pensara que la influencer y estrella de OnlyFans estaría haciendo su debut como madre más pronto de lo esperado.

Sin embargo, debes de saber que todo se trató de un sueño que tuvo. No obstante, más de un fanático aseguró estar fascinado con la idea de conocer su faceta maternal, algo que probablemente no esté en sus planes debido a que apenas tiene 22 años de edad y no tiene pareja, además de que le va de maravilla generando contenido en redes sociales.

El sueño de la influencer dejó a más de uno con la boca abierta.

De acuerdo con información que circula en Internet, el soñar con un embarazo puede interpretarse como el deseo de algo nuevo en tu vida aunque también se relaciona con el anhelo profundo de ser madre. Cabe destacar que este es uno de los sueños más comunes entre las personas pero no todos le toman importancia.

Harta de los fans interesados

Fans exigen a la influencer que les ayude economicamente.

Esta inusual revelación llega tan solo unas horas después de que la estrella de OnlyFans diera a conocer que algunos fanáticos han llegado a acosarla, chantajearla y hasta amenazarla con tal de recibir una ayuda económica, esto luego de que ella regalará más de 40 mil pesos

“Dejen de pedirme ayuda mi gente, cuando yo regalo cosas es por que me nace, que más quisiera apoyarlos pero pues no está chido recibir mil de mensajes pidiéndome ayuda. Yo los amo pero no hay que aprovechar, no es mi obligación”, fue el contundente mensaje que Karely Ruiz compartió en Facebook.

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

No se puede negar que la influencer goza de gran popularidad en Internet.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Karely Ruiz se hizo famosa y popular gracias al atrevido contenido que comparte sin pena alguna en OnlyFans con todos aquellos caballeros que se animen a contratar la suscripción con valor de 16 dólares al mes.

Fotografías: Redes Sociales