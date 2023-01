¿Karely Ruiz demandará a quien filtró sus videos de OnlyFans?

Videos íntimos de la joven han sido filtrados en Internet.

La Verdad Noticias te informó hace unas horas que Karely Ruiz se había convertido en tema de conversación entre los cibernautas debido a una serie de videos que se filtraron en redes sociales, los cuales fueron extraídos de su página oficial de OnlyFans, la popular plataforma de contenido para adultos.

Dichos videos nos dejaban ver a la influencer regiomontana posar totalmente desnuda frente a la cámara mientras realizaba los más candentes movimientos. Asimismo, también se filtró uno que la muestra protagonizando eróticos momentos junto a otra hermosa mujer.

Los videos que compartió la modelo regiomontana en OnlyFans ya circulan por todo el Internet.

Por respeto a su trabajo no compartiremos los videos filtrados de la estrella de OnlyFans, mismos que ya son virales por todo el Internet. Asimismo, debes saber que la filtración de este contenido se le considera una violación al derecho de autor, lo cual podría ocasionar severos problemas legales en caso de que el afectado decida tomar medidas al respecto.

Karely Ruiz rompe el silencio

Horas más tarde, Karely Ruiz dejó en claro que no le daría importancia pero que si lo sentía por aquellos que contratan una subscripción a su perfil de OnlyFans: “Sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página y lamentablemente algún pend*** lo sacó… No se me hace justo para la gente que realmente paga para ver esos videos”.

Finalmente, ella mencionó que las filtraciones le ayudan a aumentar su popularidad y que no tomará medidas legales en contra de los responsables: “A mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir… Me ayudó, me está ayudando, no es la primera vez que me queman”.

¿Qué edad tiene Karely Ruiz?

No se puede negar que la joven goza de gran popularidad en las redes sociales.

Nacida el 28 de octubre del 2000, Karely Ruiz tiene actualmente 22 años de edad. Además de ser un símbolo sexual entre los caballeros, debes de saber que la joven oriunda de Monterrey, Nuevo León es muy querida entre los cibernautas gracias al carisma y sencillez que derrocha en sus redes sociales.

