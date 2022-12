¿Karely Ruiz debutará como actriz de cine para adultos? Ella responde

La influencer asegura que no necesita debutar en el cine XXX ya que gana mucho dinero en OnlyFans

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por haber compartido una sensual fotografía que dejaba muy poco a la imaginación sino por ofrecer una entrevista exclusiva a “El Escorpión Dorado” para su canal oficial de YouTube.

En dicha entrevista, la influencer regiomontana de 22 años descartó la posibilidad de debutar en la industria del cine para adultos y aseguró que prefiere seguir compartiendo contenido en la plataforma de OnlyFans a tener que hacer cosas que realmente no quiere hacer.

Ella prefiere seguir produciendo contenido para OnlyFans.

“El porno no deja, está mejor Only, deja más… Nunca haría porno, no me llama la atención y no quiero”, declaró la estrella de OnlyFans, quien sorprendió a más de uno al decir que no descarta la idea de debutar próximamente en la televisión o incluso lanzarse como cantante.

Hasta 300 mil pesos por un encuentro íntimo

Por otro lado, la joven regiomontana confesó que le han ofrecido de 200 a 300 mil pesos por tener un encuentro íntimo pero ella no accedió. Asimismo, la joven regiomontana confesó que dicha cantidad la gana en una semana y que prefiere grabarse ella sola que tener que soportar a los hombres por un breve periodo de tiempo.

“No, yo lo ganó en una semana y no tengo que estar soportando pend***”, dijo Karely Ruiz entre risas. Recordemos que ella se ha posicionado como una de las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans y todo gracias a que sube una fotografía cada dos días a esta popular plataforma.

Escucha las declaraciones de la influencer a partir del minuto 23:30.

Te puede interesar: ¿Karely Ruiz debutará como cantante? Ella lo revela todo

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

La joven regiomontana ha cosechado una fortuna gracias a OnlyFans.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Karely Ruiz goza de fama y popularidad gracias al atrevido contenido que comparte en OnlyFans. Sin embargo, muy pocos saben que se dio a conocer en redes sociales por protagonizar un sexy baile al ritmo de ‘Que Pasa’ en el programa ‘Es Show’, el cual se hizo viral en TikTok.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales