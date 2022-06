Karely Ruiz “corre” a influencer de los XV años de su hermana por robar la atención

Karely Ruiz indignada corre de una fiesta a influencer.

Karely Ruiz, una vez más dio de qué hablar y es que en redes sociales se dio a conocer que “corrió” de los XV años de su hermana, a la influencer Sol León por “robarse la atención”.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que los asistentes a la fiesta comenzaron a pedir fotografías a Sol León, lo que generó la molestía de la familia de Karely Ruiz.

Recordemos que Karely Ruiz en los últimos meses ha protagonizado los chismes de la farándula, debido a su gran éxito en OnlyFans y en redes sociales.

Karely Ruiz corre a Sol León de una fiesta

Karely Ruiz molesta con Sol León.

La estrella de OnlyFans Karely Ruiz se habría molestado con la influencer debido a que quería que su hermana fuera el centro de atención de la noche, por lo que incluso ella negó fotos.

“Era su noche, era su fiesta, era para que ella lo disfrutara. No para que se tomaran fotos conmigo. Para eso voy a lugares en donde uno paga una foto”, aseguró.

Por su parte, Sol León contó que recibió un mensaje de parte de la familia de Karely Ruiz, en el que le pedía que dejara de tomarse fotos con los asistentes, razón por la cual decidió retirarse.

“No me sentía atendida en ningún sentido, no soy famosa y nada, pero si me van a cag… por atender a la gente, pues háganlo. Yo traté de equilibrar lo más que pueda. No nos dieron ni un vaso de agua”.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz se hizo conocida gracias a su exitosa cuenta de OnlyFans y por las polémicas fotografías que protagonizó con Andrés Garcia.

Además se ha ganado el cariño de sus seguidores, pues constantemente mantiene contacto directo e incluso realiza rifas y diversas dinámicas.

Sin embargo la reciente polémica de Karely Ruiz y Sol León ha dividido opiniones, pues aunque muchos han mostrado su apoyo a la estrella de OnlyFans otros aseguran que fue una falta de educación para la influencer.

