Karate Kid: Ralph Macchio CRITICÓ el reboot que hizo Jaden Smith/Foto: amazon y News 13

El reinicio de 2010, producido por el padre de Jaden, Will Smith, debería haberse llamado The Kung Fu Kid, según Macchio. La película original de 1984 siguió al personaje de Macchio, Daniel LaRusso, quien después de conocer al Sr. Miyagi, aprendió karate para defenderse de algunos matones locales.

Aunque la versión 2010, que mantuvo el mismo título pero cambió el arte marcial ubicado en China, con el personaje de Jaden, Dre, aprendiendo Kung Fu para enfrentarse al matón local, Cheng.

Macchio ha señalado que el remake, que también protagonizó Jackie Chan, debería haber tenido un título diferente para mantenerse al día con el cambio de ubicación. "No existe el karate en China", le dijo a The Guardian.

Hablando de su propia experiencia con la franquicia, agregó: “Es un evento deportivo raro al que voy cuando no escucho [la canción de Joe Esposito] You're the Best Around. Y si estoy en un restaurante japonés y hay una mosca en el edificio, tengo unos nueve segundos para salir”.

“Sabes, Karate Kid fue la primera película de Hollywood que trató sobre los campos de internamiento japoneses. Además, hay una escena en la que un tipo llama a Miyagi con un nombre realmente despectivo y se burla de cómo habla, y Miyagi [se burla de él cuando] rompe sus botellas de cerveza. Así que creo que en ese sentido, la película se adelantó a la curva”, dijo el actor.

¿Por qué Ralph Macchio se alejó del espectáculo?

Cuando se trata de la idea de que podría haber sido una estrella más grande, Macchio está contento con cómo todo salió mal. La vida en Long Island ha sido buena para él y está completamente en paz con las decisiones que lo llevaron a este lugar.

“Si hubiera intentado agarrar ese anillo de oro en cada oportunidad, tal vez hubiera tenido más [trabajos], pero no pude conseguirlos porque estaba viendo un partido de béisbol en mi ciudad natal”, dice.

Él continúo: “Yo no era el que más tomaba riesgos y estoy seguro de que se perdieron oportunidades por eso. Pero también, tal vez mi cautela me ayudó a mantener los pies en la tierra, así que estoy en paz con las decisiones que tomé".

Ralph a sus 58 años ha decidido regresar a su icónico papel, pero esta vez lo hará en la famosa serie de Netflix, Cobra Kai/Foto: Rolling Stone

Estos comentarios se producen después de que Macchio resucitara su papel de LaRusso en una nueva serie secuela de Netflix titulada Cobra Kai.

Ambientada 34 años después de la primera película de Karate Kid, la historia de la serie se centra en el rival de LaRusso, el punto de vista de Johnny Lawrence.

También te puede interesar: Netflix lanza adelanto de la temporada 3 de Cobra Kai y nos recuerda a Karate Kid

Ahora, un alcohólico en apuros, Lawrence decide reabrir el dojo de karate Cobra Kai, lo que lleva a revivir su antigua rivalidad con LaRusso. ¿Estás de acuerdo en lo que dijo Ralph Macchio sobre la película que hizo Jaden Smith?