Kanye pide que sus publicaciones en redes no puedan ser evidencia en su divorcio

Kanye West quiere que sus publicaciones en las redes sociales sean 'prohibidas' como posibles pruebas en su audiencia de divorcio de Kim Kardashian, según informes obtenidos por La Verdad Noticias.

El artista conocido legalmente como Ye, de 44 años, ha estado ocupado en Instagram haciendo referencias a Kim, de 41 años, y a su novio Pete Davidson, de 28, después de que la empresaria decidiera anular su matrimonio en febrero pasado.

Kim Kardashian dijo que las extrañas publicaciones de Kanye contenían "mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados", lo que le ha causado "angustia emocional". El rapero ahora ha solicitado que sus posteos en las redes sociales sean inadmisibles como durante su proceso de divorcio la próxima semana.

Kim no tiene evidencias

Kanye West estuvo casado por casi siete años.

Se alega que el abogado de la estrella dijo: "Kim afirma que leyó algo en línea supuestamente de Kanye y caracteriza las publicaciones en su declaración como información errónea”, sin embargo la estrella de televisión no pudo presentar dichas publicaciones como evidencia y demostrar que fueron escritas por West.

Kanye West, quien está diagnosticado con trastorno bipolar, no ha parado de atacar a Pete Davidson, por cuya seguridad Kim está preocupada porque su ex no deja de lanzar insultos en su contra, e incluso lo amenazó en una canción.

Kanye y Kim Kardashian

Kim le pidió el divorcio a Kanye en febrero pasado.

Luego de que envió una camioneta repleta de flores a Kim Kardashian en el Día de San Valentín, Ye habría solicitado a las autoridades que impidieran a su ex esposa quitarse su apellido de soltera, se case nuevamente o mueva los bienes de ambos a cuenta separadas.

Documentos legales obtenidos por varios medios de comunicación proponen que Kim no pueda transferir activos de cualquier fideicomiso que hayan creado y que el abogado en formación renuncie a su privilegio marital en espera de una decisión final de custodia.

Las acciones de Kanye West podrían ser llevadas por Kardashian y Davidson ante los tribunales, debido al constante acoso que les ha dedicado desde hace semanas, que están afectando a los cuatro hijos que tienen juntos.

