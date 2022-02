Kanye dice que Kim no puede probar que él escribió publicaciones atacándola.

Kanye West afirma que su ex esposa Kim Kardashian no puede probar que él escribió las publicaciones mordaces en las redes sociales sobre ella y su novio Pete Davidson, por lo tanto, no puede usarse como evidencia en su complicada batalla por el divorcio.

Según los documentos legales obtenidos por el medio estadounidense TMZ, los abogados de West dicen que los mensajes son rumores e inadmisibles en la corte. “Kim afirma que leyó algo en línea supuestamente de Kanye y caracteriza las publicaciones en su declaración como información errónea”, afirman los documentos.

“Kim necesitaba ofrecer las publicaciones en las redes sociales como evidencia y demostrar que las publicaciones fueron escritas por Kanye”. El argumento parece extraño, ya que a principios de este mes, Kanye West asumió la responsabilidad por "acosar" a Kim Kardashian en Instagram y demás redes sociales.

¿Qué dijo Kanye West sobre Kim Kardashian?

“Sé que compartir capturas de pantalla fue discordante y pareció acosar a Kim”, escribió. “Asumo la responsabilidad. Todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Ser un buen líder es ser un buen oyente”, dijo.

Ye también se disculpó por el uso de mayúsculas en las publicaciones eliminadas desde entonces, reconociendo que hace que las personas "sientan que les estoy gritando".

A principios de esta semana, Kardashian le rogó a un juez que firmara sus papeles de divorcio, explicando que las publicaciones del rapero estaban causando "angustia emocional".

“Deseo mucho divorciarme”, escribió el fundador de Skims. “Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la crianza compartida en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional”.

Kim Kardashian sufre las críticas de Kanye West

La Verdad Noticias informa que, Kanye West, de 44 años, ha criticado a Kardashian, de 41, por una serie de cosas que van desde acusarla de secuestrar a su hija de 4 años, Chicago, hasta criticarla por permitir que su hija de 8 años, North, esté en TikTok.

También persiguió al novio de Kardashian, la estrella de "SNL", Pete Davidson, amenazando con "golpearlo" en una canción recién lanzada, llamándolo "d-khead" y etiquetándolo extrañamente como "Skete" en las publicaciones de las redes sociales.

