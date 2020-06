Kanye West y Travis Scott causan escalofríos con el video “Wash Us in the Blood”/Foto: El Nacional y Zillionaire

Después de burlarse de un fragmento de "Wash Us in the Blood" en Twitter, Kanye West lanzó el tema completo este martes con un video dirigido por Arthur Jafa. El sencillo agudo suena como si fuera una uña que rechina en la pizarra y una sirena de policía.

West comienza "Wash Us in the Blood" golpeando en ráfagas cortas y repetitivas, arrastrando el final de sus líneas; una muestra de lo que suena como un predicador agrega una sacudida de energía detrás del rapero.

A medida que avanza la canción, West comienza a apuntar a antagonistas anónimos: "No quieren que Kanye sea Kanye/Quieren firmar un Kanye falso, intentan firmar un 'Ye' tranquilo", antes de dirigir su atención a los medios: "Quieren editar las entrevistas, quieren llevarlo a interludios/ ... Sabes que es falso si está en las noticias".

Como gran parte del trabajo de West, "Wash Us in the Blood" absorbió las contribuciones de una gran cantidad de músicos.

La nueva colaboración de Kanye West

West coprodujo la canción con BoogzDaBeast, Ronny J, FNZ y Dem Jointz; nueve hombres son acreditados como compositores de canciones en Spotify, incluido Travis Scott quien agrega un verso característicamente mareado en desacuerdo con la amenaza sin restricciones del ritmo. En Twitter, West dijo que "Wash Us in the Blood" fue mezclado por Dr. Dre.

WASH US IN THE BLOOD FEATURING TRAVIS SCOTT



DIRECTED BY ARTHUR JAFA



MIXED BY DR. DRE



VIDEO PREMIERING NOWhttps://t.co/0Gaz0gQJsM pic.twitter.com/p40oonv14Z — ye (@kanyewest) June 30, 2020

"Wash Us in the Blood" es la primera música nueva de West desde que su Coro de Servicio Dominical lanzó Jesus Is Born la Navidad pasada.

Travis y Kanye son ex cuñados, ya que ambos no sólo son colegas del Rap, sino que tienen hijos con dos de las famosas hermanas Kardashian-Jenner/Foto: Diario AS

Ha pasado más tiempo desde que los oyentes pudieron escuchar el rap de Kanye: Jesus Is King salió en octubre pasado. "Wash Us in the Blood" aparecerá en el próximo largometraje de West, God's Country y es uno de los videos musicales de West que ha generado gran suspenso y escalofríos entre los espectadores. El álbum aún no tiene fecha de lanzamiento.