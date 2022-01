Kanye West y Julia Fox confirman su noviazgo con románticas fotos

El rapero y la actriz se dejaron ver demasiado enamorados/Foto: The Sun, Twitter y La Tercera

Kanye West “Ye” y Julia Fox han confirmado su relación, lo que posiblemente significa que el empresario está tratando de olvidar a su ex esposa, Kim Kardashian. Y es que a través de una romántica y atrevida sesión de fotos, el también rapero y la actriz, mostraron que sí han quedado flechados el uno del otro.

Hace poco “Ye” estuvo saliendo con la modelo Irina Shayk, así como con otras hermosas mujeres para “distraerse” ahora que se encuentra en el proceso de divorcio de la madre de sus cuatro hijos.

Aunque se ha especulado que Kanye West quería una segunda oportunidad con Kim, ahora que ella ya tiene un noviazgo con el comediante Pete Davidson, parece que el rapero también intentará una nueva relación pero con Fox.

Fotos de Kanye West y Julia Fox

La actriz parece estar muy a gusto con el empresario/Foto: Twitter

La revista Interview fue la que publicó la amorosa sesión de fotos que protagonizaron Kanye y Julia, con lo que hacen formal su romance ante el público. En las imágenes se ve que hay una fuerte conexión entre el intérprete de “Stronger” y la actriz de “Diamantes en bruto”.

Incluso en algunas fotos se ve a la nueva pareja besándose, lo que definitivamente muestra que esta relación podría ser algo más serio que solamente citas. La actriz de 31 años de edad asegura en entrevista con dicha revista que tuvo “una conexión instantánea” con West cuando lo conoció en vísperas de año nuevo.

Las fotos se han vuelto virales/Foto: Twitter

“Su energía es muy divertida. Nos hizo reír, bailar y sonreír a mis amigos y a mí toda la noche. Decidimos mantener la energía y volar de regreso a la ciudad de Nueva York para ver Slave Play. El vuelo de Ye aterrizó a las seis y la obra fue a las siete y él llegó a tiempo. Me quedé impresionada”, declaró la famosa.

“Ye” fue quien dirigió la sesión de fotos

West y Fox llevan unas semanas saliendo/Foto: Twitter

De acuerdo con Julia, el rapero de 44 años de edad fue quien dirigió la sesión de fotos, algo que a ella le encantó. “Todavía estoy en estado de shock. Tenías toda una suite de hotel llena de ropa. Era el sueño de toda niña hecho realidad. Se sintió como un verdadero momento de Cenicienta”, declaró.

Al parecer, la romántica sesión fue hecha durante la segunda cita de la pareja: “No sé cómo lo hizo, o cómo lo consiguió todo a tiempo. Pero me sorprendió mucho. Como, ¿quién hace cosas como esta en una segunda cita? ¡O cualquier cita! Todo con nosotros ha sido tan orgánico. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es un indicio del futuro, me encanta el viaje”, expresó la actriz.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Julia Fox, la nueva novia de Kanye West parece estar disfrutando la relación a pesar de las polémicas que el rapero aún tiene con su ex esposa.

