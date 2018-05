¿Kanye West y Jay Z ya no son amigos?

En una entrevista a 'Charlamagne Tha God', Kanye West reveló el motivo de su pelea con el rapero Jay Z.

Kanye West afirma que decidió distanciarse de Jay Z, porque el rapero no fue a la boda de su amigo.

De ser grandes amigos que se proclamaban públicamente amistad y admiración, ahora Kanye West y Jay Z están completamente distanciados.

Me dolió que no vinieran a la boda. Entiendo que estaban pasando por algunas cosas, pero si se trata de una familia, no te perderas su boda. Comento Kanye west.