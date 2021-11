Kanye West y Drake olvidan sus peleas y anuncian presentación juntos

En un vídeo de Instagram, Kanye West anunció que Drake se unirá a él como invitado especial en su próximo concierto benéfico, poniendo fin a una disputa muy pública y de larga duración entre los dos artistas.

El evento, que tiene entre sus organizadores al ejecutivo musical James Prince en cuyo Instagram se publicó el vídeo de West, tendrá lugar en el Memorial Coliseum en Los Ángeles, California, el próximo jueves 9 de diciembre.

También esta semana, Drake y Kanye West posaron para fotografías dando fin de manera pública a su constante pelea frente a las cámaras, la cual duró alrededor de 10 años, según los informes de La Verdad Noticias.

¿Drake y Kanye West se reconciliaron?

Drake y Kanye West se reconcilian

"Estoy haciendo este video para abordar el continuo ir y venir entre Drake y yo. Tanto Drake como yo nos hemos disparado el uno al otro y es hora de descansar", comenzó West en el vídeo donde leía su discurso preparada en su celular.

Anteriormente, el rapero dijo que había invitado a Drake a unirse al concierto benéfico con él desde el pasado 8 de noviembre, pero sus esfuerzos por limar asperezas comenzaron poco antes.

"Amo a Drake" dijo el rapero en el podcast de Drink Champs, donde estuvo un par de meses después de que Drake se burló descaradamente de Kanye West en ‘Certified Lover Boy’ pero finalmente se ha terminado, aparentemente.

James Prince, responsable de la reconciliación

"Me reuní con @kanyewest anoche en Htown en la Capilla Rothko. No estaba en mis planes encontrarme con él allí, pero debo decir que me alegro", comenzó el productor musical quien invitó a ambas estrellas al concierto por el encarcelado, Larry Hover.

El evento tiene como objetivo "crear conciencia y apoyo" por Hover, así como "el causa de la reforma penitenciaria y penitenciaria", además Prince dijo que fue iniciativa del propio Hover el buscar que West y Drake se reconcilien.

"Me reuní con Ye para transmitir el mensaje de mi hermano Larry Hoover, quien dijo que le gustaría ver la paz entre los dos", dijo el productor, quien agregó que West le agradeció explicarle las cosas de la manera en que lo hizo.

"Creo que este evento no sólo traerá conciencia sobre nuestra causa", dijo Kanye West en un comunicado, "sino que demostrará a la gente en todas partes cuánto más podemos lograr cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y nos unimos".

