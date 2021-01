Kanye West vuelve LOCA a Kim Kardashian; quiere que sus hijos vivan en el DESIERTO

Kanye West, de 43 años, está volviendo “loca” a Kim Kardashian, pues no quiere que sus cuatro hijos, North de 7 años, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de un año, crezcan en Los Ángeles y él está haciendo lo que puede para sacarlos de la ciudad.

“Kanye tiene planes para que la familia tenga un complejo. Está fuera de Los Ángeles, en algún lugar del desierto ", dijo una fuente a HollywoodLife.

"Ha terminado absolutamente con Los Ángeles, siente que todo el mundo y todo es falso".

"No quiere criar a sus hijos de esa manera", continuó la fuente mientras también abordaba la "tensión" entre el rapero y su esposa. “Quiere construir un recinto en el desierto. La ubicacion de ellos en este momento es una gran fuente de tensión, pero las cosas están comenzando a mejorar a medida que comienzan a comunicarse".

El matrimonio de Kanye y Kim Kardashian ha enfrentado problemas en los últimos meses

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Kanye y Kim han estado en los titulares debido a las luchas reportadas dentro de su matrimonio y viviendo "vidas separadas". Aunque el deseo del creador de "Jesus Walks" de criar a sus hijos fuera de Los Ángeles ha causado "tensión", aún no se ha confirmado ningún divorcio o separación oficial en el futuro.

"Esto no afectará su divorcio porque aún no se ha decidido ni presentado nada", explicó la fuente. "Kim parece ser muy paciente en este momento porque al final del día, no quiere dividir a la familia y, dado que la comunicación ha mejorado, está esperando que él se ponga en forma. Ella estaría dispuesta a tener un complejo como lugar para visitar, pero no viviría ahí de tiempo completo ".

"Ella dejó en claro que Los Ángeles es su hogar", agregó la fuente. "El complejo que busca construir estará en un entorno desértico en California, no lejos de Los Ángeles".

Unos días antes de nuestro último informe sobre los planes de Kanye West para su familia, una fuente diferente informó que la pareja casada está "bien viviendo vidas separadas" y usando la comunicación como una forma de mantener las cosas en marcha. "Se están comunicando poco, pero no tanto como uno pensaría", compartió la fuente.

Kim Kardashian ha pasado tiempo en su casa de Hidden Hills de 60 millones de dólares, mientras que Kanye ha estado en su rancho en Wyoming.

"Dicen lo que necesitan decirse [entre ellos]", continuó la fuente. “No pasa nada en ese departamento. Está en Los Ángeles, tratando de mantener la vida normal de los niños. Es una situación triste ".

