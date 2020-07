Kanye West tuvo su primer rally presidencial ¡Conoce todas sus propuestas!

Kanye West subió al escenario para su primer mitin presidencial, donde pasó de estar de buen humor a limpiarse las lágrimas de los ojos mientras explicaba por qué está en contra del aborto.

El rally presidencial fue celebrado en Charleston, Carolina del Sur y comenzó justo después de las 5 p.m. del 19 de julio. Los medios locales transmitieron en vivo el evento, donde los asistentes cumplieron en su mayoría con el uso de máscaras, pero no mostraron mucho distanciamiento social cuando se reunieron cerca del escenario y reaccionaron a los discursos de Kanye West.

Kanye West con el "2020" afeitado en la parte posterior de su cabeza, hizo su entrada justo después de que "O'Jays" "Stairway to Heaven" tocara en todo el lugar. Habló en voz alta sobre la multitud, sin micrófono, además dio instrucciones al personal para "cerrar las puertas pero mantenerlas abiertas" para amortiguar el ruido exterior.

"En el futuro estaremos en habitaciones donde la acústica es absolutamente increíble, porque estaré involucrado por próxima vez", prometió Kanye West antes de lanzarse a una gran cantidad de temas, incluyendo religión, adicción, armas y su experiencia muy personal con la idea de aborto.

Sobre el aborto

En su momento más sincero, hablo sobre el tema del aborto, Kanye West lloró al revelar: "Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortarme. Mi mamá me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi papá era demasiado ocupado."

"Casi mato a mi hija".

"En la Biblia dice:" No matarás". Recuerdo que mi novia [ahora esposa, Kim Kardashian] me llamó gritando y llorando: 'Estoy embarazada' ... Ella dijo que estaba embarazada y durante un mes y dos meses y tres meses hablamos de no tener a ese bebé. Tenía las pastillas en la mano".

Kanye West preparó la escena, describiendo que estaba "en el departamento [de París] donde robaron a mi esposa" cuando "la pantalla se puso en blanco y negro y Dios dijo: 'Si jode con mi visión, voy a joder con la tuya. Y llamé a mi esposa, y ella dijo: 'Vamos a tener este bebé'. Le dije: 'Vamos a tener este hijo' ".

"Incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso", dijo West, "trajo a North al mundo".

Sobre dar asistencia financiera a mujeres embarazadas

Kanye West propuso $ 50,000 por año para ayudar a las mujeres a cuidar a un niño, ya que debería haber "no más Plan B", la píldora anticonceptiva de emergencia, sino un "Plan A", pero agregó: "Se necesita una aldea, sin importar cuánto dinero tenga. Se ha creado una sociedad para que las madres solteras nunca tengan una aldea".

También afirmó "entender la situación" de una joven que subió al escenario para compartir que había decidido abortar porque trabajaba con un salario mínimo, pero declaró que "Jesús ama a todas las personas ... y Dios quiere nosotros para crear ".

"Nunca conociste a alguien que dijera: 'Tuve este hijo y fue lo peor'".

Kim Kardashian ha dado a luz a 4 hijos de Kanye West

Más adelante en el evento, aclaró que no espera que el aborto sea ilegal, pero quiere presentar "una opción" a las mujeres, y subió la propuesta de asistencia financiera.

"La opción de aumento máximo debería estar disponible", explicó West. "El aumento máximo sería que todos los que tienen un bebé obtienen un millón de dólares, o algo así".

¿De dónde vendría esa financiación? Kanye West sugirió que Israel y África financiarían el concepto. "No tengo los fondos para ello, pero tengo la plataforma para presentar la idea".

Sobre la adicción y el sistema de salud

Durante su manifestación, Kanye West invitó a los asistentes a subir al escenario con él para hacerle preguntas. Después de un comentario sobre la atención médica, West profundizó en su propia historia sobre el efecto de recibir analgésicos recetados.

"Me golpeé el dedo del pie hace dos años", recordó Kanye West. Fui al médico porque tenía todo listo ... Cuando llegué allí, cinco médicos me preguntaron si quería medicamentos para el dolor. Al final del año, otorgan premios a las personas que han dado más medicamentos".

"Después de someterse a una cirugía plástica", agregó, "esa fue una pendiente resbaladiza para volverse adicto a Percocets", a la que llamó "una prima y hermana de la heroína".

"Era adicto a una forma más pequeña de heroína. Viviría en este McMansion, en esta comunidad cerrada ... y conduciría a Calabasas, tan alto como una madre. Estamos atrapados en un bucle. Vamos a romper esa trampa", dijo Kanye West.

Sobre 'dividir el voto negro'

West recibió comentarios comentados que llegaron después de su decisión de postularse para presidente solo unos meses antes de las elecciones de 2020.

"Lo más racista que se ha dicho en voz alta es la idea de que si Kanye West se postula para presidente, voy a dividir los votos negros".

Kanye West continuó: "No estoy tratando de calmar sus voces, en realidad, no he tenido tiempo de expresarlo de la manera más elegante posible".

Continuó diciendo que "Harriet Tubman en realidad nunca liberó a los esclavos, ella solo hizo que los esclavos trabajaran para otras personas blancas. La Asociación Nacional de Baloncesto no es propiedad de ningún negro. Universal Music no es propiedad de ningún negro".

"El verdadero poder", señaló, "no se ve el verdadero poder. No se sabe quién está poniendo internet en su escuela solo para rastrearlo. No se sabe quién está apuntando a usted ... no se No sé quién encabeza las juntas. No estoy en la junta de Adidas. No estoy en la junta de Gap. Y eso tiene que cambiar hoy, o me voy ".

"Todos somos iguales ante los ojos de Dios. A veces las personas están controladas por demonios, controladas por el entorno en el que nos encontramos, pero todos somos el pueblo de Dios. No hay malas personas", afirmó Kanye West.

Jay Z no ha hablado de la campaña presidencial de Kanye West

"Cuando Dios llama a Moisés, tiene que dejar su cómodo trabajo trabajando para los egipcios y liberar a la gente. No tiene nada que ver con negro, blanco, rico, pobre, rojo, azul, nativo americano, peregrino. Tiene que ver con ser sincero con lo que Dios tiene", dijo Kanye West.

Sobre el apoyo a la comunidad LGBTQ +

Cuando una persona preguntó: "Si te sientes tan fuertemente acerca de la Biblia, ¿cómo te sientes acerca de la homosexualidad?" Kanye West tardó un momento en responder, distraído por los intrusos del público. (Finalmente, hizo que un miembro de la multitud fuera expulsado de la habitación).

"Jesús ama a todos. No discrimina a nadie", dijo Kanye West.

Sobre el control de armas

Cuando se le preguntó sobre su postura sobre la violencia armada en Estados Unidos, Kanye West describió cómo vive "en un rancho de 4,000 acres [en Wyoming] y puedo disparar AR-15 todo el día sin ir a la cárcel".

Kanye West retira apoyo a Donald Trump ante posible candidatura

"Disparar pistolas es divertido ... La cosa es que si bajan todas sus armas ... Cuando entren otros países y no tengan armas, ¿qué creen que va a pasar? Serán esclavos. Las armas no ' t mata gente. La gente mata gente ".

Sobre ganar o perder las elecciones

"No me importa si gano la presidencia o no", dijo West, lo que implica que lo importante es que está "al servicio de Dios".

"Dios tiene un plan para que nosotros, como su pueblo, seamos finalmente libres. La política, Estados Unidos, Trump, Biden ni Kanye West pueden liberarnos".

Te puede interesar: Kanye West: ¿Qué tan probable es que pueda ser candidato a la presidencia?

Kanye West agregó: "Si esto ha terminado ahora, yo he terminado ... y si he terminado, ¿adivina qué más ha terminado ahora? El país ha terminado".