¿Kanye West terminó su romance con Irina Shayk?

Desde hace algunas semanas se ha rumorado sobre la ruptura sentimental del rapero Kanye West con la modelo Irina Shayk, pues luego de que fueron vistos juntos celebrando el cumpleaños del cantante, ahora han revelado que su historia de amor ha concluido.

Y es que, han asegurado algunas fuentes que el rapero decidió finalizar el fugaz romance debido a Kim Kardashian, pues a pesar del divoricio, la empresaria y el artista se siguen frecuentando, han procurado verse por sus cuatro hijos, incluso la socialité asistió a la presentación del disco del rapero.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de junio que West y la modelo Irina Shayk fueron captados en románticos viñedos. En ese entonces aseguraron que el rapero estaba centrado en su relación amorosa con la celebridad.

Aseguran que Kanye West terminó con Irina Shayk

Aseguran que West terminó su romance con Irina Shayk

El pasado mes de julio, comenzaron fuertes rumores de que el rapero Kanye e Irina Shayk seguían juntos, pero ahora han especulado que quizás los famosos ya no están juntos. Tras aquellos comentarios el rapero no ha dado detalles al respecto.

De acuerdo a la información publicada en The Mirror, la modelo no estaba contenta con la cercanía que tenía el rapero con Kim Kardashian, ya que Irina no se sintió cómoda cuando ambos aún tienen contacto a pesar del divorcio.

Por otro lado, comentan que a Kardashian no le molesta que el rapero esté saliendo, pero lo que le ha preocupado son sus hijos ya que quiere que él esté presente y pase tiempo con ellos, la fuente mencionó a People que Kim no quiere que una nueva novia distraiga a West.

Recordamos que fue el 19 de febrero que la celebridad de las redes sociales solicitó el divorcio al rapero luego de varios años de matrimonio, pero desde ese momento Kanye ha tratado de rehacer su vida, mientras que la empresaria no ha revelado si tiene un nuevo pretendiente.

¿Qué día nació Kanye West?

West nació el 8 de junio

El rapero nació el 8 de junio del año 1977 y a sus 44 años de edad ha dado de qué hablar tras su divorcio con Kim Kardashian y recientemente porque han asegurado que terminó su romance con la modelo.

El cantante Kanye West ha dejado intrigados a los usuarios, ya que en su cuenta de Instagram ha eliminado todas las fotografías, pero solo ha dejado una imagen de una casa, pues las fotos que ha compartido junto a su familia ya no aparecen en su perfil social.

