Kanye West suplica a Kim Kardashian volver con él, en concierto benéfico

Tal parece que Kanye West realmente quiere de regreso a su esposa Kim Kardashian, y así lo demostró durante el concierto benéfico de Free Larry Hoover con Drake en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

El famoso hizo un llamado a la socialité para que regrese con él, tal y como lo hizo hace algunas semanas.

West compartió una imagen besando a Kim Kardashian hace unas semanas, pidiendo que volvieran y asegurando que recuperará su matrimonio, y a estas súplicas se suma la petición de hace unos días.

¿Qué dijo Kanye West a Kim Kardashian?

Kanye West sigue suplicando a Kim que vuelvan

Mientras interpretaba su sencillo de 2010 "Runaway" de My Beautiful Dark Twisted Fantasy , el rapero ajustó un poco la letra para dirigirse directamente a Kardashian. "Necesito que corras hacia mí, bebé", cantó antes de agregar , "más específicamente, Kimberly".

El rapero, que cuenta con más de 9.7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram no pierde la fe en recuperar su matrimonio.

Kim Kardashian y su nuevo interés amoroso

Kim Kardashian parece estar dando vuelta a la pagina

Y es que mientras el creador de “Donde”, sigue buscando a su ex, la creadora de Keeping Up With The Kardashians parece estar dando vuelta a la página.

De hecho, hace algunas semanas se rumoró que estaba dando el siguiente paso en su relación con Pete Davidson, sin embargo, aún no hay nada confirmado.

Lo cierto es que el mensaje de West es claro, quiere volver con la modelo y empresaria, habrá que esperar que pase el tiempo para saber si Kim Kardashian sigue los consejos de Taylor Swift con su canción “We are never ever ever Getting back Together”.

¿Te gustaría que Kim Kardashian regrese con Kanye West?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.