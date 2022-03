Kanye West secuestra y decapita a Pete Davidson en su nuevo video musical

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian ya es oficial, pero el rapero no parece nada contento y ahora ha lanzado un nuevo video donde aparece “secuestrando y decapitando” a Pete Davidson en un video musical.

Una vez más el cantante usó su música y las redes sociales para mostrar su desacuerdo respecto a su divorcio y a la nueva relación de Kim con Davidson. Recordemos que el rapero incluso le ha pedido a la socialité en pleno concierto que regrese con él.

Pero una de las polémicas que más rodea a West son las múltiples amenazas que ha realizado a Davidson. El rapero ha atacado en múltiples ocasiones al comediante a través de publicaciones en Instagram y ahora sacó un video musical donde aparece secuestrándolo y decapitándolo.

La nueva tema del rapero

La nueva canción lleva por nombre “Eazy”, fue lanzada el pasado 3 de marzo en colaboración con The Game. La letra del tema ya se ha filtrado y no pasó desapercibida pues en ella se habla del divorcio de la pareja, la crianza de sus hijos, el hecho de que el rapero haya comprado una casa a frente a la de su ex esposa y por si fuera poco también se mencionan los deseos de Kanye de golpear a Davidson.

Pero el video musical ha resultado aún más perturbador que la letra, pues se puede observar una animación en Stop Motion donde el rapero secuestra al nuevo novio de Kim. El personaje de Davidson aparece con una bolsa en la cabeza, atado a la parte trasera de una moto guiada por West, quien lo arrastra por el pavimento.

Más tarde se observa a Pete enterrado hasta el cuello en el desierto, mientras Kanye lo riega y espera que le crezcan flores para luego cortarlas. En el video se alternan las imágenes en los que aparece Kanye sosteniendo la cabeza de Davidson, esto mientras se escucha la frase “Dios me salvó de ese choque justo para poder patear el trasero de Pete Davidson (¿quién?)”

Al final del video musical se puede leer: “Todos vivieron felices para siempre... excepto... ya sabes quién”, además aparece la palabra “Skete”, la cual es usada para referirse de forma despectiva a las personas delgadas y blancas que salen con tu ex pareja.

¿Qué religión es Kanye West?

El rapero es cristiano

El rapero Kanye West es considerado un cristiano practicante y sus puntos de vista religiosos, así como su matrimonio con la empresaria Kim Kardashian se han convertido en fuentes de polémicas.

