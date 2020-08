¿Kanye West se reúne con sus hijos? ¡Se lleva a Saint West en su jet privado!

Kanye West está disfrutando de un tiempo de calidad con sus hijos... huyendo a algún lugar con al menos un miembro de su prole, Saint West, y posiblemente toda la familia, para un viaje de último minuto.

Kanye West estaba en una pista de aterrizaje este domingo en Cody, WY, donde él y Saint West fueron vistos entrando en el mismo avión privado, con lo que parece ser un pequeño equipo de seguridad.

Hasta el momento no hay señales de Kim Kardashian ni de ninguno de los otros hijos de la paereja, pero sabemos que el avión despegó de Los Ángeles esta mañana, así que es muy posible que ella y los otros niños ya estuvieran a bordo cuando se tomaron estas fotos.

Saint West es visto con Kanye West, sin su madre Kim Kardashian

Parece improbable que Kim Kardashian pusiera a Saint West de 4 años, en un jet privado solo para visitar a papá. Sabemos que el avión despegó desde la ciudad de la socialité, pero no se sabe a dónde se dirige.

Kanye West alejado de su familia tras crisis

Kanye West ha estado viviendo en el rancho de Wyoming de la familia durante varias semanas, mientras se enfrenta a los problemas con Kim Kardashian y otros dicen que es un episodio bipolar.

Donde quiera que vaya el avión este es el primer contacto entre Kanye West y su familia. Además de la visita de Kim Kardashian la semana pasada, estuvo sin ellos mientras estaba en el rancho trabajando en su nuevo álbum y su campaña presidencial.

Por supuesto, últimamente las cosas han sido difíciles entre Kim Kardashian y Kanye West. La pareja se reunió la semana pasada y tuvo una conversación muy emotiva en el auto que dejó a la estrella de Keeping Up With the Kardashians llorando.

Kim Kardashian dejó Cody sola sin que Kaye West la siguiera. Desde entonces, es difícil decir dónde están las cosas.

Entonces, si se trata de una escapada familiar completa, es la señal más positiva que hemos visto en varias semanas para la pareja. Dinos que piensas en los comentarios.