El famoso rapero Kanye West se quita las cejas y se rapa la cabeza por lo que sorprendió a sus fanáticos cuando lo vieron en público, pero no supieron qué había ocurrido.

Aunque no es la primera vez que toma una gran decisión, luego de su separación con la socialité Kim Kardashian, este ha sido uno de sus cambios más alocados hasta el momento.

No fue hace mucho que Kanye West se autonombró “Ye”, lo que muchos consideraron un poco “infantil” debido a que este no quiere ser relacionado con su ex esposa millonaria.

Kanye West se quita las cejas

Sin pelo, Kanye West se quita las cejas y el cabello y los memes salieron.

Hace algunos días el famoso cantante Kanye Wets se quitó prácticamente todo el pelo, y conociendo sus gustos, el cantante normalmente se afeita la cabeza pero esta vez optó por quitarse incluso hasta las cejas.

Como era de esperar los internautas rápidamente hicieron memes sobre él, asumiendo que quizás al haber sido alguno de sus hijos quien lo había afeitado por completo.

Y es que cuando daba su servicio religioso organizado el pasado domingo y que fue transmitido en varios servicios de streaming fue cuando se pudo apreciar la falta de pelo.

Si se observa con detenimiento se puede ver que en verdad se nota la diferencia entre tener cejas y no tenerlas además de qué estuvo frente a las cámaras en varias ocasiones y por supuesto bien enfocado en esta etapa que está viviendo y que está llevando a un extremo impresionante, todos utilizando un traje que parecía un vestido hasta el piso.

Kanye West da de qué hablar

Los verdaderos fanáticos del rapero lo aprecian pese a su cambio de estética.

Lo que es cierto, es que Kanye West seguirá dando de qué hablar, ya sea por su separación con Kim Kardashian o su infidelidad, por sus nuevos Looks, por ideas extrañas o por algún lanzamiento musical nuevo.

Sus verdaderos fans seguirán apreciando todo lo que hace para su carrera, algo que lo ha convertido en un ser irremplazable y que en verdad logra resaltar y brillar entre los artistas que existen actualmente.

Aunque Kanye West se quita las cejas es considerado como un genio por muchísimos de sus fans, algunos notando cada uno de los detalles que utiliza tanto en su música y su manera de vivir.

