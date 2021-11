Kanye West se presume besando a Kim Kardashian ¿Regresaron?

Todo parece indicar que Kanye West aún no acepta el hecho de que Kim Kardashian esté rehaciendo su vida al lado del comediante Pete Davidson, pues a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía donde los dos se están besando, lo cual generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En la imagen compartida por el rapero podemos ver a la polémica ex pareja dándose un romántico beso en la boca. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que junto a la fotografía es posible leer un artículo publicado en el sitio TMZ que se titula: “Kanye West dice que Dios lo unirá de nuevo con Kim Kardashian para inspirar a millones de personas”.

El rapero sorprendió a todo mundo al presumir una foto antigua de él besando a Kim Kardashian.

Para cerciorarse de que su mensaje sea leído, el intérprete de ‘Donda’ etiquetó a la socialité, quien al parecer lo ignoró pues no dio respuesta alguna, al menos no en público. Dicha situación provocó varias críticas en su contra por parte de los cibernautas, quienes le piden que no abrume a su ex esposa y que respete su decisión de rehacer su vida tras su divorcio.

Pete Davidson, el nuevo amor de la socialité

Diversos rumores aseguran que ambos famosos se están dando una nueva oportunidad en el amor.

La Verdad Noticias te dio a conocer tiempo atrás que nuevos rumores de romance comienzan a perseguir a la socialité, esto luego de que se diera a conocer que tuvo una segunda cita en la ciudad de Nueva York con el comediante Pete Davidson y a tan solo unos meses de que se confirmara su divorcio.

Sin embargo, fuentes cercanas a los dos han desmentido este supuesto romance a la prensa americana, pues aseguran que solo “son buenos amigos”. Pese a ello, los dos siguen acaparando los titulares y se espera que en las próximas semanas se animen a revelar la verdad sobre su supuesto romance.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

Tras siete años de relación, la pareja decidió separarse y mantener una buena relación para no afectar a sus cuatro hijos.

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West ha sido tema de conversación en las redes sociales desde el año pasado. De acuerdo a información que circula el Internet, la separación ocurrió debido a las múltiples diferencias que existieron entre ellos, mismas que les impedían crecer como pareja y por lo cual decidieron poner fin a su relación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales