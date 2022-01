Kanye West se enoja con Kim Kardashian por dejar que North, use labial en TikTok

Kanye West no está de acuerdo con que North use lápiz labial en TikTok y está furioso con Kim Kardashian por permitirselo. El rapero no está contento con el trato que le está dando su ex esposa, ni con cómo está dejando que su hija North West, de 8 años se comporte en TikTok.

El rapero aseguró que le pidió a su primos que hablen con Kim pues él no quería verla y mucho menos discutir con ella.

“Hay dos cosas que dije, dígale: la seguridad no se interpondrá entre mis hijos y yo, y también dígale que no permita que mi hija use lápiz labial en TikTok ”, indicó. Reveló que él no aprueba que su hija North tenga cuenta de TikTok y que su ex esposa solo está tratando de ponerlo como el “antagonizarme o crear esta loca narrativa”.

El “polémico” TikTok de North

Así apareció la pequeña en TikTok

El TikTok al que se refiere es uno en el que North usa una sombra de ojos rosa, una nariz roja y un lápiz labial marrón, emulando al perro de Grinch, Max. En el video, sincroniza los labios con uno de los monólogos de Grinch. Si bien su maquillaje es tan acertado que uno podría asumir que su madre la ayudó, también subió un video de ella haciendo un tutorial de maquillaje de su aspecto de reno.

Pese a que el maquillaje se parece ser una caracterización de un personaje Kanye simplemente no está de acuerdo con que su hija use labial y tenga una cuenta de TikTok, por lo que está molesto con Kim por permitirlo.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

La pareja enfrenta un proceso de divorcio

Kardashian, de 41 años, solicitó el divorcio de West, con quien comparte a sus hijos North, de 8 años; Saint de 6; Chicago de 3 y Psalm de 2, en febrero de 2021 después de seis años de matrimonio.

La empresaria Kim Kardashian empezó a salir con Pete Davidson, pero el rapero Kanye West no está de acuerdo con la relación de Kim. Además semanas atrás West compró una casa ubicada justo enfrente de la casa de su ex esposa, para poder estar cerca de ella y de sus cuatro hijos.

