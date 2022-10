Kanye West se disculpa por comentarios que le hicieron perder su fortuna

Los comentarios del rapero le han costado pérdidas millonarias y ruptura de contratos con importantes marcas.

En las últimas semanas te dimos a conocer que Kanye West causaba gran controversia por sus declaraciones en redes sociales y recientes entrevistas, esto debido a que en ellas demeritaba el movimiento Black Lives Matter y atacaba a la comunidad del pueblo judío.

Asimismo, el rapero afirmó que George Floyd murió a causa del narcótico fentanilo y no porque un oficial de policía de Minneapolis lo asfixiara al colocarle su rodilla sobre el cuello por más de 9 minutos, lo cual provocó que fuera demandado por los familiares de la víctima.

El rapero ha visto disminuir su fortuna por sus fuertes comentarios, los cuales van desde demeritar el movimiento Black Lives Matter hasta hacer fuertes comentarios antisemitas.

Dichos comentarios han provocado gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes han lanzado duras críticas en su contra. Sin embargo, debes de saber que la situación empeoró cuando importantes marcas rompieron lazos laborales con el rapero, quien ha confesado que perdió 2 mil millones de dólares en tan solo un día.

Kanye West pide perdón

En medio de esta polémica, el ex esposo de Kim Kardashian habló con la prensa, a quienes le aseguró que no sabía que sus comentarios eran antisemitas y que consideraba la pérdida millonaria de su fortuna como una prueba de Dios para enseñarle humildad. Finalmente, él lamentó sus comentarios y se disculpó con quien resultó ofendido.

“Cuando cuestioné la muerte de George Floyd, lastimé a mi gente. Quiero pedir disculpas, porque Dios me ha mostrado cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora… Así que gracias Dios por humillarme y dejarme saber cómo me sentí realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar a los hombres negros ricos que no sea hacer que no sean multimillonarios frente a todos por un comentario?”, dijo Kanye West.

¿Qué hizo famoso a Kanye West?

El rapero ha sido protagonista de fuertes polémicas en el último par de años.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Kanye West inició su carrera artística en 1996 siendo productor musical de otros raperos pero saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum debut en 2004. Hoy en día y pese a sus últimas polémicas, el rapero es considerado uno de los máximos exponentes del hip-hop a nivel mundial.

