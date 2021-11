Kanye West reconoce errores del pasado y dice querer a su familia junta de nuevo.

El último intento de Kanye West de recuperar a su ex esposa, Kim Kardashian, involucró una larga oración pública compartida en su Instagram el día de Acción de Gracias.

"Todo lo que pienso todos los días es cómo puedo volver a reunir a mi familia y cómo puedo curar el dolor que he causado", admitió el rapero, que ahora se hace llamar Ye. "Asumo la responsabilidad por mis acciones".

El video de cinco minutos presentaba lo que parecía ser un coro cantando mientras Kanye West hablaba con franqueza sobre sus errores pasados con Kim Kardashian, de 41 años, en medio de su divorcio en curso.

¿Qué dijo Kanye West en su mensaje de Instagram?

“En este Día de Acción de Gracias estoy muy agradecido por la familia”, compartió. "Mi familia de sangre, mis fanáticos y nuestros enemigos, también los amamos", dijo el famoso rapero a través de su cuenta en Instagram.

Kanye West, que comparte cuatro hijos con Kardashian -North, de 8 años, Saint, de 5, Chicago, de 3 y Psalm, de 2 años- pasó a enumerar un puñado de "errores" que llevaron a la caída de su familia. Acreditó el consumo de alcohol, los episodios maníacos, su ego y su temperamento.

“Bebería para quitarme el estrés, para quitarme el borde. Beber afectó mi salud y la salud de las personas que me rodean”, confesó. "Porque ya tenía un temperamento de gatillo y esto simplemente lo intensificó".

¿Kim Kardashian no apoyó a Kanye para presidente?

Kanye West reconoce errores del pasado y dice querer a su familia junta.

El rapero de "Donda" también admitió finalmente que Kim Kardashian no aprobó su apoyo anterior al ex presidente Donald Trump, especialmente su decisión de usar el controvertido sombrero "Make America Great Again".

“A mi esposa no le gustaba que yo usara el sombrero rojo”, recordó Kanye West. “Siendo una buena esposa, ella solo quería protegernos a mí ya nuestra familia. Me convertí a mí y a nuestra familia en un objetivo al no alinearme con la postura política de Hollywood y eso fue difícil para nuestro matrimonio".

Mientras tanto, Kim Kardashian ha estado pasando más tiempo a solas con su nuevo novio, Pete Davidson. Los dos fueron vistos desayunando en el Hotel Beverly Hills en Los Ángeles el sábado, después de tomarse de la mano en público y celebrar juntos el cumpleaños de la estrella de "Saturday Night Live".

