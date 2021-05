¡Kanye West reaparece en Keeping Up With the Kardashians!

Kanye West es conocido por sus generosos y amables detalles, y prestó su experiencia a Kim Kardashian West en el episodio del jueves de Keeping Up With the Kardashians, que te relatamos en La Verdad Noticias.

El rapero hace su primera aparición en la última temporada del reality show de su esposa, ayudando a Kim Kardashian con un increíble regalo para su madre, Kris Jenner , por su cumpleaños 65 en noviembre.

Kim Kardashian trabajó con un estilista para diseñar 65 nuevos looks para Kris Jenner, comprando increíbles piezas de diseñador y adaptándolas a las medidas y el estilo personal de su madre. Kanye West ayudó a presentar el regalo en su casa, reorganizando los diferentes looks y maniquíes.

"Kanye debe haber movido esto tantas veces solo para asegurarse de que se vea realmente dramático para cuando mi mamá entre", dijo Kim Kardashian. Kris definitivamente se sorprendió por el gesto cuando ella y su novio, Corey Gamble, entraron a la casa de los Wests.

Así fue regalo de Kanye West y Kim

Kanye ayudó a Kim con regalo de cumpleaños para Kris Jenner

Kim Kardashian le dijo: "Desde que tienes 65 años, he creado una experiencia para ti ... Para tu 65 cumpleaños, sé lo difícil que ha sido para ti encontrar ropa para ponerte y vestirte tú misma, así que quería ayudarte. . "

"¿Estos son para mí?" Preguntó Kris con incredulidad. "Este es solo el regalo que sigue dando". "No puedo creer en lo que me estoy metiendo", dijo la matriarca del famoso clan Kardashian- Jenner a su hija.

"Esta es una de las sorpresas más grandes que he tenido en toda mi vida. Nunca pensé que me pasaría algo así, porque ciertamente es tan generoso, tan amable. El tiempo y la energía que Kim tomó es la más asombrosa regalo que he visto en mi vida ... Es como mi propio Met Ball".

"Este tiene que ser uno de los mejores días de mi vida", también compartió. Tanto Kim como Kanye Wesr estaban contentos de que la mamá de la socialité disfrutara el regalo: "Me hace tan feliz que ella aprecie esto. Porque finalmente puse mucho trabajo y solo quiero que ella sea feliz, se vea bien y se sienta segura".

En febrero, Kim solicitó el divorcio de Kanye West después de seis años de matrimonio. Una fuente le dijo previamente a ET que Kim no rehuirá abordar sus problemas matrimoniales altamente publicitados en la última temporada de KUWTK.

En un episodio a principios de este mes, Kim Kardashian compartió lo que Kanye West le contó sobre la decisión de ella y su familia de terminar con KUWTK después de su vigésima temporada. "Quiero decir, él dice, 'Lo que sea que te haga feliz', ¿sabes?", dijo el publicista Simon Huck.

