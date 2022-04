Kanye West "quiere dejarlo todo" para ser mi estilista: Kim Kardashian.

"The Kardashians", que se estrena en Hulu esta semana, comienza con la presentación de "SNL" de Kim Kardashian y se habla mucho de su ex esposo Kanye West. Si bien Kardashian revela que West se ha esforzado por ayudarla con su monólogo y bromas, también soltó otra bomba: el rapero de “Famous” sigue obsesionado con vestirla.

Mientras almorzaba con las hermanas Kourtney y Khloe, Kim revela que Kanye "dice que quiere dejar todo y dedicar su vida a ser mi estilista". “Creo que debería hacer un poco de música, un poco de diseño de Adidas, y luego puede hacer eso al margen”, bromeó Khloé en respuesta.

Quizás el rapero Kanye West realmente quiera terminar su carrera para enfocarse en el guardarropa de Kim es una ligera exageración, pero Kardashian continúa contándoles a las cámaras más sobre los consejos de moda de Ye a lo largo de los años. “Kanye siempre me ha vestido, siempre me ha peinado”, dijo en un confesionario.

Kanye West siempre fue el "estilista" de Kim Kardashian

Kanye West "quiere dejarlo todo" para ser mi estilista: Kim Kardashian.

“A principios de la década de 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos aleatorios con todos estos looks y cuál debería ser mi estilo... y me enviaba tantas fotos de referencia que eso siempre ha sido lo nuestro. Pero también hay un lado de mí que también quiere total independencia”, agregó.

Si bien menciona tener más libertad, parece que la empresaria Kim Kardashian, de 41 años, tampoco quiere pensar demasiado en su guardarropa. “Solo quiero los conjuntos alineados en mi habitación: soy un robot. Actuaré como tal”, le dijo a Kourtney y Khloé.

Kanye West y su trayectoria vistiendo a sus parejas

Kanye West "quiere dejarlo todo" para ser mi estilista: Kim Kardashian.

La Verdad Noticias recuerda que no debería sorprender que Ye estuviera tan involucrado con el guardarropa de su esposa; el músico de “Donda” tiene una larga trayectoria en el vestir a sus parejas sentimentales.

La ex novia, Amber Rose, le dijo a Elle en 2009 que ella “escogería algo y él diría: 'Nena, solo... no'. Soy más rosa eléctrico y amarillo brillante. Y Kanye es más como desnudo y hueso”.

Y, por supuesto, ¿quién puede olvidar la vez que sorprendió a Julia Fox con "un conjunto completo de ropa de hotel" de Diesel para su segunda cita, o los cinco Birkins que el fundador de Yeezy le regaló a Fox y sus amigos en su 32 cumpleaños?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.