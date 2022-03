Kanye West publica un poema sobre su divorcio de Kim Kardashian

Kanye West compartió cómo se siente acerca de que su divorcio de Kim Kardashian se hizo oficial este viernes, por medio de un poema desgarrador en el que describe su situación como una verdadera tortura.

En su texto, el rapero de 44 años dice que el divorcio se siente como tener Covid en toda regla”, “caminar sobre vidrios”, “sofocarse” y “recibir un disparo sobre vidrio”

No está claro si las palabras en la imagen fueron escritas por West, y muchos de los que comentaron la publicación esperaban que la publicación anunciara nuevas fechas de la gira.

El largo poema de Kanye West sobre su divorcio (Instagram).

Algunos de sus seguidores y amigos dejaron comentarios de apoyo en su publicación de Instagram, donde lo alentaban a seguir adelante. “Está bien, Ye, no la necesitas”; “No puede ser sencillo pero todo pasa por una razón”; “El hombre solo quiere a su familia de vuelta” fueron algunos comentarios en la publicación.

El divorcio de Kanye y Kim Kardashian

Kim Kardashian decidió hacer una nueva vida para sí misma lejos de Kanye.

Un juez accedió a la solicitud de Kardashian de volverse soltera durante el proceso de divorcio el miércoles, como informamos en La Verdad Noticias.

Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021. Desde entonces, la estrella de "Keeping up with the Kardashians" ha notado un cambio de perspectiva cuando cumplió 40 años y la llevó a solicitar el divorcio.

“Creo que en los últimos dos años decidí: 'Voy a hacerme feliz', dijo Kardashian recientemente. "Y eso se siente muy bien. E incluso si creó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo misma sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Creo que está bien elegirte a ti".

Kanye y sus ataques a Pete Davidson

Kanye se puso a sí mismo asesinando a Pete Davidson en un video.

Poco después de hacerse oficial el divorcio, West compartió un videoclip eliminado desde entonces de un video musical de su canción "Eazy", que parecía una amenaza para al nuevo novio de Kardashian, Pete Davidson.

"TODOS VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE, EXCEPTO SKETE, YA SABES QUIÉN. JK, ESTÁ BIEN", escribió West al final del clip, haciendo referencia a Davidson por el apodo que le dio el rapero le dio "Skete", que fue tachada en el clip.

El video fue ampliamente criticado en Internet por los amigos de Davidson. Kim Kardashian ha defendido y ha expresado su preocupación por la salud de su pareja actual, luego de la serie de ataques de Kanye West en diferentes expresiones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.