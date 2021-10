Kanye West presenta una rara actuación en vivo durante una boda en Venecia.

Kanye West interpretó 'Runaway', 'Flashing Lights' y más de sus éxitos comerciales en una lujosa y exclusiva boda en Italia anoche (16 de octubre).

El rapero proporcionó la banda sonora para la boda de la fundadora de D'Estree, Geraldine Guiotte, y el vicepresidente ejecutivo de Tiffany & Co., Alexander Arnault, en Venecia.

Actuando con una máscara negra cubriendo su rostro, Kanye West interpretó 'Runaway' de su álbum de 2010 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy', 'Graduation', 'Flashing Lights', 'Donda's', 'Come To Life' y 'Believe What I Say'.

Jay-Z y Beyoncé presentes en la boda con Kanye

Las imágenes de la boda, que se celebró en Venecia, muestran que la voz de la estrella fue amortiguada por su máscara. Trascendió que Jay-Z y Beyoncé, la última de las cuales recientemente cubrió 'Moon River' para una campaña de Tiffany, también estuvieron presentes.

La boda fue para la fundadora de D'Estree, Geraldine Guiotte, y el vicepresidente ejecutivo de Tiffany & Co, Alexander Arnault. Con una máscara negra y un conjunto de Balenciaga, Ye tocó varios de sus más grandes éxitos en la celebración. Sin embargo, parece que la máscara amortiguó un poco su voz, lo que dificultó su interpretación en dicho evento.

Kanye West pone su rancho de Wyoming a la venta

En otras noticias relacionadas con Yeezy, según informes, el rapero ha puesto su rancho de Wyoming a la venta, por el precio de lista razonable de $11 millones. La medida se produce después de que compró una casa en Malibu, California por $57,3 millones y luego de pasar una serie de peripecias desde el divorcio de su ex pareja, la famosa Kim Kardashian.

La Verdad Noticias informa que, Kanye West compró su casa en Cody, Wyoming, conocida como Monster Lake, por alrededor de $ 8 millones, y luego adquirió una segunda parcela de tierra en el estado por $14,5 millones. Es importante mencionar que Monster Lake es donde el rapero trabajó en su álbum Ye de 2018.

