Kanye West pide editar su documental dos días antes del estreno en Sundance

Kanye West exigió que se edite el documental sobre su vida “Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy”, apenas dos días antes de su estreno en el Sundance Festival 2022, pues reveló que quería darle la “aprobación final”.

El estreno de esta cinta es una de las más esperadas del evento cinematográfico, pues el público podrá verla por primera vez antes de que pase a formar parte del catálogo de Netflix. Este documental se estrenará mundialmente el 16 de febrero y estará dividido en tres partes.

En su cuenta de Instagram el rapero escribió: “Voy a decir esto amablemente por última vez. Debo tener acceso a la edición final y poder aprobar este documental antes de que se publique en Netflix. Abran la sala de edición de inmediato para que pueda estar a cargo de mi propia imagen. Gracias de antemano”.

Netflix no ha hecho comentarios al respecto

De acuerdo con las declaraciones el rapero no pudo seleccionar el contenido final qué formaría parte de la producción, pues no tuvo acceso a la sala de edición, una queja sobre la que Netflix no ha hecho ningún comentario.

Las personas que llevaron a cabo este documental de Netflix sobre el rapero son los cineastas Coodie Simmons y Chike Ozah, quienes documentaron la vida del cantante desde principios del año 2000, hasta que se convirtió en uno de los raperos más importantes de la década.

Hasta el momento no se ha revelado si en el documental veremos la candidatura presidencial de West, la cuál se llevó a cabo a mediados del 2020.

¿Por qué Kanye West es tan famoso?

Las últimas semanas el rapero ha estado envuelto en polémicas

Kanye West ha ganado fama como rapero, cantante, diseñador y productor musical, además es conocido internacionalmente por ser el esposo de Kim Kardashian, aunque actualmente enfrentan un proceso de divorcio. Se trata del rapero que más premios ha ganado, entre ellos 21 Grammys. Cuenta con nueve álbumes de estudio después de su debut en 2004.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!