Kanye West organiza fiesta a su hija tras irrumpir en fiesta de Kim Kardashian.

El 4º cumpleaños de Chicago West fue dramático, por decir lo menos. Después de que su padre Kanye West acusara a su madre Kim Kardashian de no invitarlo a la fiesta que ella lanzó para su hijo pequeño, él la estrelló y luego arrojó la suya propia.

"Siempre tenía su propio partido para Chicago. Lo tenía a las 4 p.m. en su oficina en el centro [en Los Ángeles] que planeó, por lo que es tan frustrante que estrelló la fiesta de Kim y creó esta narrativa que no fue invitado", dijo una fuente cercana a la ex pareja a Page Six.

Múltiples fuentes revelaron que Kim Kardashian, de 41 años, se sorprendió cuando Ye, de 44 años, afirmó que "no se le permitió saber dónde estaba su fiesta" en un dramático video publicado en las redes sociales, aparentemente buscando respuestas mientras se dirigía a la fiesta.

¿Qué dijo Kanye West sobre la fiesta de su hija?

"Solo estoy poniendo esto en línea porque necesito apoyo", dijo en ese momento Kanye West. "Llamé a Kim, envié un mensaje de texto a las niñeras, me puse al teléfono con Tristan [Thompson], dijo que le preguntaría a Khloe [Kardashian]. Nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento, y eso va a dejar en su mente que no estaba allí para ella".

Según una fuente, fue una "noticia para Kim" cuando Ye salió en vivo alegando que no tenía la información, y que ni siquiera se le permitió ir. Anteriormente, Kanye West aseguró que nada lo mantendrá alejado de sus hijos.

"Ella nunca se ha interpuesto en el camino de permitirle ver a sus hijos y hace todo lo posible para darle acceso completo a ellos", dijo la fuente. "Kim ha hecho todo lo posible para invitar e incluir a Kanye en cada evento. Fuera de los que no asistió".

Ye arribó a la fiesta que Kim Kardashian hizo a Chicago

Finalmente, Kanye West llegó a la fiesta de su hija Chicago tras criticar a las Kardashians y luego agradeció a Travis Scott y Kylie Jenner por haberlo incorporado. Las fuentes no saben si ese fue, de hecho, el caso, pero sostienen que el plan de Ye siempre fue tener su propia fiesta para Chicago. "Kim a las 12 p.m. y Kanye a las 4 p.m.", aseguran.

"Ese siempre fue el plan, que los tendría en ese momento. Y llevó a los niños de la fiesta del mediodía a la suya", dijo otra fuente de la familia Kardashian.

