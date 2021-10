Kanye West oficialmente es "Ye"; juez aprueba solicitud de cambiar su nombre.

Un juez de Los Ángeles aprobó el lunes la solicitud del rapero Kanye West de un cambio de nombre, confirmó la Corte Superior de Los Ángeles. El rapero, de 44 años, cambió legalmente su nombre a "Ye", su apodo de toda la vida.

Presentó la petición para cambiar su nombre en agosto de 2021, citando "razones personales", según el papeleo obtenido por Entertainment Tonight.

El rapero, cuyo nombre completo era Kanye Omari West, ha utilizado durante mucho tiempo "Ye" como un apodo personal. El nombre también es parte de muchas de sus marcas icónicas, incluidos sus zapatos Yeezy. En 2018, también nombró a su octavo álbum de estudio "Ye".

Kanye West pensó en nombrar a su hijo "Ye"

La Verdad Noticias informa que West también consideró nombrar a su hijo Ye, a quien tuvo con su famosa ex esposa Kim Kardashian, antes de que eligieran el nombre de Salmo en su lugar, dijo Kardashian en un episodio de "Keeping up with the Kardashians".

Ye ha sido noticia en los últimos años por declaraciones controvertidas y toma de decisiones, incluida su candidatura a la presidencia en 2020 y su relación amistosa con el expresidente Donald Trump. Kardashian pidió al público en junio de 2020 que respetara el derecho del artista a la privacidad mientras él y su familia lidiaban con su lucha contra el trastorno bipolar.

¿Cuál es el último disco de Kanye West?

Ye lanzó más recientemente su esperado décimo álbum de estudio "Donda", dedicado a su difunta madre Donda West. Entre las cosas que más importaban a Kanye estaba su madre, que murió en 2007 como consecuencia de una cirugía estética mal ejecutada.

Atormentado por la culpa e incapaz de abandonar el duelo, Donda ha sido fuente de inspiración constante, apareciendo con frecuencia en su trabajo y dando nombre a este álbum, por entero dedicado a ella, que llega tras una de las etapas más turbulentas de West.

A pesar de los altibajos tanto en su carrera artística como en su vida personal, recientemente Kanye West presentó una rara actuación en vivo durante una boda en Venecia, donde el artista cantó algunos de sus éxitos musicales favoritos en la exclusiva y lujosa celebración italiana.

