Kanye West no podrá dar conciertos en Australia mientras no esté vacunado

El rapero y diseñador no tiene permitido ingresar al país/Foto: Forbes

El gobierno de Australia ha lanzado una advertencia a Kanye West, ya que el primer ministro del país, Scott Morrison, destacó en una rueda de prensa que, no importa “quién seas”, la regla de la vacuna contra COVID-19 obligatoria aplica para todos.

“Las reglas son muy claras, tienes que estar completamente vacunado y se aplican a todos, como la gente ha visto recientemente. No importa quién seas. Si sigues las reglas, puedes venir. Si no sigues las reglas, no puedes” expresó el político australiano.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kanye West ha declarado que no cree en las vacunas, a pesar de que ya se ha contagiado de coronavirus. Por lo que el rapero y diseñador posiblemente no podrá ofrecer conciertos en dicho territorio.

Kanye West asegura que la vacuna es “la marca de la bestia”

West no está de acuerdo con la inmunización/Foto: Hola

El mensaje a West por parte del gobierno australiano se da también, por declaraciones de West a la revista Forbes en julio de 2020, en la que el rapero se refirió a las vacunas como “la marca de la bestia”.

Australia exige para entrar al país la certificación de la vacuna completa contra el coronavirus, excepto en el caso de personas que tengan ”na condición médica grave” y presenten el respectivo documento acreditativo.

La situación de Kanye West se suma al del tenista Novak Djokovic, con quien Australia mantuvo una disputa legal por incumplir sus normas para entrar al país en donde el deportista iba a competir.

Kanye West quería hacer un tour de conciertos en Australia

West no podrá realizar ninguna presentación musical en Australia si no está inmunizado/Foto: La Razón

Los comentarios del primer ministro surgen después de que se revelara que el rapero tiene como objetivo hacer una gira por Australia este 2022, pero se dice que un choque con la Liga de Fútbol Australiana (AFL) interrumpió sus planes para un concierto en un estadio en Melbourne.

Según el Sydney Morning Herald, Kanye West, ahora conocido legalmente como “Ye”, había planeado actuar en el Marvel Stadium de Melbourne el 21 de marzo como parte de la gira de su álbum “Donda”.

