Kanye West no está de acuerdo con que su hija North tenga TikTok

El rapero y empresario nunca autorizó que su hija de ocho años esté en redes sociales/Foto: Daily Mail

Kanye West no sólo tiene problemas con Kim Kardashian por su divorcio, sino también por la forma de educar a sus hijos. Ya que el rapero ha declarado que no ha autorizado que ninguno de sus cuatro hijos tengan TikTok o cualquier otra red social. Esto, después de que hace unos meses, su hija mayor, North West de 8 años de edad, hizo su debut en la plataforma de videos.

Durante una entrevista en Hollywood Unlocked, el empresario que ahora se hace llamar “Ye” afirmó que no quiere que sus hijos estén en las redes, debido a que teme por su seguridad: "la seguridad no va a estar entre mis hijos y yo. Y mis hijos no van a estar en TikTok sin mi permiso", señaló el diseñador.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kanye West y Kim Kardashian tienen custodia compartida mientras concluye su proceso de divorcio. Sin embargo, el rapero asegura que su ex esposa supuestamente le ha impedido ver a sus hijos recientemente, aunque la socialité asegura que esto es mentira.

Kanye West no quiere que sus hijos se expongan en las redes sociales

Ye es padre de North, Saint, Chicago y Psalm; y se ha dicho que el rapero no quiere alejarse de ellos a pesar del divorcio/Foto: YouNoticias

Aunque el rapero de 44 años de edad ha estado en la industria musical desde hace décadas, y sabe que es una figura pública, no quiere que sus hijos estén expuestos en las redes sociales mientras son menores de edad, ya que puede ser un riesgo para ellos.

Recordemos que recientemente Ye llegó a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago sin invitación, porque supuestamente Kim no lo invitó al evento. El rapero afirmó en un video que él solamente quería pasar ese día especial con su hija de 4 años, y fue gracias a la ayuda de Travis Scott y Kylie Jenner que logró llegar a la fiesta y consiguió pasar al equipo de seguridad.

Más tarde, se reveló que en realidad Kanye West y Kim Kardashian supuestamente habían acordado que harían fiestas separadas por el cumpleaños de Chicago, y por ello, no fue invitado al evento.

North West triunfa en TikTok sin el permiso de su padre

Si el permiso de su padre, pero sí con la autorización de Kim, North West a sus ocho años de edad ya tiene cuenta de TikTok/Foto: Cosmopolitan

A pesar de las declaraciones de Kanye, North West sí tiene cuenta de TikTok con el usuario @kimandnorth, la cual comparte con Kim Kardashian y donde ya tienen más de 5 millones de seguidores. Por lo que posiblemente esto se ha vuelto un problema entre la ex pareja.

En esta red social, North se ha vuelto muy popular por publicar momentos divertidos con su mamá o con sus primos, los hijos de las Kardashian-Jenner.

Además, la empresaria y estrella de reality de 41 años asegura que ha dejado que su primogénita tenga esta red social pero solamente bajo su supervisión, a pesar de que Kanye West no esté de acuerdo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!