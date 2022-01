Kanye West no es el primer multimillonario con el que Julia Fox ha salido.

Julia Fox ha respondido a quienes piensan que su relación con Kanye West se basa en la "fama", la "influencia" y el "dinero", y ha revelado que salir con hombres ricos y millonarios no es gran cosa para la estrella de "Uncut Gems".

“La gente dice 'Oh, solo estás en esto por la fama, estás en esto por la influencia, estás en esto por el dinero'. Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas”, proclamó en el episodio del viernes de su podcast “Forbidden Fruits”.

Si bien admite que solía ser una "buscadora de atención" en sus años más jóvenes, Fox, de 31 años, ya no busca la cobertura que inevitablemente viene con la pareja de celebridades. Actualmente la novia de Kanye West dice que no es publicidad su relación con el rapero.

¿Qué dijo Julia Fox sobre su relación con West?

“Es divertido porque estoy recibiendo toda esta atención, pero realmente no me importa”, dijo, y agregó que se trata de crear arte y “poner cosas en el mundo”. “Mira mi película, lee mi libro”, bromeó la actriz. "Eso es más emocionante para mí ahora que los ojos en mí. No podría importarme menos", agregó la nueva conquista de Kanye West en medio de su divorcio.

También habló sobre la cena repleta de estrellas a la que asistió con West, Madonna y una serie de otros notables que, según la belleza, se colaron en el evento, incluidos Evan Ross, Floyd Mayweather y el ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown.

"Había muchas cosas sucediendo. Madonna estaba allí. De hecho, se suponía que iba a estar en una cena solo para Madonna y para mí... y todas estas otras celebridades colapsaron".

Kanye West sorprendió a Fox en su segunda cita

Los espectadores pueden haber asumido que la actriz Julia Fox estaba en esto después de que la belleza compartiera que el artista de "Donda" compró toda la ropa de una suite de hotel para una cita nocturna de moda, donde terminaron besándose en el piso entre los trapos de diseñador.

“Fue el sueño de toda niña hecho realidad”, dijo en ese momento. “Se sintió como un verdadero momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo llegó todo a tiempo... Como, ¿quién hace cosas así en una segunda cita? ¡O cualquier fecha!”.

