Kanye West llega a la fiesta de su hija Chicago tras criticar a las Kardashians.

Kanye West podría haberse perdido el sábado el 4to cumpleaños de su hija en Chicago gracias a las Kardashians, afirmó el rapero en un video viral. El padre de cuatro hijos es visto en el clip de las redes sociales conduciendo por Los Ángeles mientras comparte su frustración por no poder asistir a la fiesta de cumpleaños de Chicago.

"Oigan, solo le deseo a mi hija un feliz cumpleaños público. No se me permitió saber dónde estaba su ", afirmó. West continuó diciendo que alguien estaba "jugando" y que su salud ha pasado factura debido al drama familiar.

"Solo estoy poniendo esto en línea porque necesito apoyo", continuó Kanye West. "Llamé a Kim, envié un mensaje de texto a las niñeras, me puse al teléfono con Tristan, dijo que le preguntaría a Khloe, ¿nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento, y eso va a dejar en su mente que no estaba allí para ella?"

Kanye West arremete contra Kim Kardashian y Kris Jenner

El rapero ahora nombrado "Ye" agregó que se niega a sucumbir a "mamás bebés" y "abuelas" que "juegan" en un intento de mantenerlo alejado de sus hijos, acusaciones que Kim ha negado.

La Verdad Noticias informa que, poco después de que la diatriba de West se volviera viral, fuentes en la fiesta confirmaron que West finalmente llegó a la celebración por su hija menor. Es de recordar que Kanye West aseguró que nada lo mantendrá alejado de sus hijos.

Aseguran que Ye insistió en cumpleaños separados

De hecho, fue West quien insistió en dos partidos separados, dejando a Kim Kardashian furiosa por sus declaraciones. "Kanye siempre se suponía que tenía Chi a los 4 años", explicó la fuente. "Acordaron previamente tener dos eventos separados y fue su idea", dijo.

"Kim se sorprendió de que él siguiera acusándola en vivo cuando fue su idea comenzar con tener dos partidos separados. Ella iba a tener la suya temprano en el día y él estaba organizando Chi su propia fiesta separada. Nadie estaba tratando de evitar que viniera".

