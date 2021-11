Kanye West lanza versión Deluxe de ‘Donda’

El rapero Kanye West, ahora legalmente conocido como Ye, lanzó una versión deluxe de su más reciente álbum, ‘Donda’, que incluye contenido extendido de la versión lanzada en agosto.

La reedición modifica el orden original de las canciones de ‘Donda’ e incluye cinco temas adicionales con el estilo único de Ye.

Up Ffrom The Ashes

Never Abandon Your Family

Keep My Spirit Alive (Pt. 2)

Remote Control (Pt.2)

Life of the Party (con André 3000)

Con las nuevas inclusiones, el álbum eleva su contenido a un total de 32 canciones con un tiempo de reproducción de dos horas y 11 minutos. La versión Deluxe de ‘Donda’ está disponible en Spotify y otras plataformas de audio.

Lo nuevo de ‘Donda’ Deluxe

Ye había lanzado 'Life of the Party' como adelanto de la versión Deluxe.

"Life Of The Party" no apareció en el corte inicial de ‘Donda’ debido a la letra explícita en el verso de André 3000. Las palabras explícitas se eliminan en la versión recién lanzada.

"Pensé que era una hermosa elección hacer un álbum limpio pero, desafortunadamente, no sabía que ese era el plan antes de escribir y grabar mi verso", dijo André 3000 en un comunicado tras la filtración.

“Para mí estaba claro que un formato editado 'limpio' del verso no funcionaría sin tener el original en bruto también disponible. Entonces, lamentablemente, tuve que ser omitido del lanzamiento del álbum original ".

Drake filtró la pista en septiembre durante una transmisión de radio estadounidense en medio de su larga disputa con West (que este último dijo recientemente que está listo para terminar). Sin embargo, esta versión no contiene la distorsión de Drake que apareció en la versión que filtró el rapero de Toronto.

Kanye West y Kim Kardashian

El matrimonio West Kardashian parece haber llegado a un final definitivo.

En las últimas semanas ha trascendido que Kanye West está saliendo con la modelo Vinetria, mientras que Kim Kardashian ha sido vista en varias ocasiones con el actor Pete Davison, lo que ha llevado a muchos a concluir que su divorcio está completado.

Si bien todo parece indicar que Kardashian por fin pudo decirle adiós a su tercer matrimonio, personas cercanas a Kanye West afirman que el rapero quiere mantener a su familia unida a pesar de ya no ser pareja de Kim. La Verdad Noticias.

