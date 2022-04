Kanye West lanza fuerte indirecta a Kim Kardashian en una nueva canción.

Kanye West afirma que su familia está "en peligro" cuando él no está en casa.

Kanye West rapeó en una nueva función para una canción de Pusha T llamada “Dreamin of the Past” que su “familia está en peligro” cuando él no está en casa. La letra de la canción, que se lanzó el viernes, dice: “Nacido en el pesebre, el hijo de un extraño / Cuando papá no está en casa, la familia está en peligro”.

El aparente golpe a su ex esposa Kim Kardashian es el último de una serie de comentarios que el rapero multimillonario ha hecho sobre los problemas de crianza compartida de la ex pareja este año.

En febrero de 2022, Kanye West, de 44 años, aseguró que su hija mayor, North, de 8 años, estaba en TikTok “en contra de su voluntad”. Kardashian, de 41 años, respondió en sus Historias de Instagram en ese momento y dijo:

“La constante necesidad de Kanye de atacarme en entrevistas y en las redes sociales es en realidad más hiriente que cualquier TikTok que North pueda crear”.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre Kanye West?

“Como padre que es el principal proveedor y curador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad”.

El rapero de “Praise God” luego criticó a Kardashian nuevamente ese mismo mes, alegando que la fundadora de Skims supuestamente secuestró a su otra hija, Chicago, en su cuarto cumpleaños.

“Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado”, alegó West. Más tarde ese mismo día, Kanye West organizó una fiesta a su hija tras irrumpir en fiesta de Kim Kardashian.

Kanye ha hecho múltiples acusaciones contra Kardashian

Posteriormente, en marzo de 2022, el rapero de “Jesus Walks” acusó a Kardashian de cambiar los horarios de sus hijos en “el último minuto”. Sin embargo, el CEO de Yeezy fue visto asistiendo a un juego de la NBA con Saint solo dos días después de que hizo esas afirmaciones.

Kardashian le dijo a Robin Roberts durante el especial “The Kardashians” de ABC News a principios de este mes que sus hijos mayores son “conscientes” de las diferencias actuales de sus padres.

La Verdad Noticias informa que, Kim y Kanye fueron declarados legalmente solteros en marzo. Kardashian solicitó el divorcio en febrero del 2021 y ha estado saliendo con Pete Davidson desde octubre del 2021.

