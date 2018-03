Kanye West la influencia del nuevo álbum de Noel Gallagher

El ex Oasis aseguró que el rapero inspiró la primera canción del álbum.

Para su tercer álbum en solitario,ha prometido un trabajo 'aventurado', fuertemente influenciado por el mundo de la psicodelia y la música de ambiente. Sin embargo, el ex Oasis reveló recientemente que otra figura inesperada inspiró de cierta forma su nueva obra:Adelantándole su nuevo discoa ET Canada, el británico explicó que el primer tema del álbum, una composición instrumental llamada 'Fort Knox', está directamente inspirada en, una canción que West editó el año pasado. Según explica Gallagher, el músico amó tanto 'Fade' la primera vez que la escuchó que decidió escribir una canción inspirada en ella. No solo eso: Originalmentepara que éste la usara como suya, pero luego decidió que 'era tan putamente buena' que se la quedó. Habrá que esperar a escuchar el álbum para saber cómo carajo suenahttps://www.youtube.com/watch?v=IxGvm6btP1A&feature=youtu.be