Kanye West habla sobre la razón de su ataque bipolar durante su mitin de campaña

Kanye West habló sobre su episodio bipolar maníaco en el que se le vio "llorando y desgarrado" durante su primer evento de campaña.

Kanye rompió a llorar durante su primer mitin político en Carolina del Sur a principios de este año, alegando que él y su esposa Kim Kardashian querían abortar a su primera hija North, ahora de siete años, en 2012.

El rapero de Runaway dijo a la audiencia que durante unos meses su esposa tuvo "las pastillas en la mano" mientras decidía si abortar o no a su hija.

Kanye le recordó la experiencia halando con Joe Rogan en su podcast The Joe Rogan Experience, diciéndole al presentador: "Lloro [cuando tengo un episodio maníaco] y me desgarró el estómago. Ni siquiera me gusta decir en voz alta lo que dije en Carolina del Sur: 'La idea de ... estoy tratando de expresarlo de una manera que sea segura y proteja a mi familia.

En la charla de casi tres horas, Kanye hablo sobre su carrera musical, su papel en la defensa de la música y su carrera presidencial.

“La gente vio este clip de mí llorando y algunas personas no sabían por qué estaba llorando. Estaba llorando porque hubo una posibilidad, mirando una forma en que había una posibilidad que no tomamos, (en la que) Kim y yo no comenzamos la familia que tengo hoy".

Kanye West iba a ser abortado

Durante su infame mitin, Kanye habló sobre la paternidad planificada y sus propias experiencias. “Mi madre me salvó la vida. Mi papá quería abortarme ... Mi mamá me salvó la vida, no habría existido Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado ", le dijo a la audiencia. Abrumado por las lágrimas.

"Casi mato a mi hija".

En el podcast, Kanye continuó afirmando que existe una "cultura" en la que muchos hombres sienten que están "demasiado ocupados" para tener hijos.

"Soy cristiano, así que soy pro-vida. Cuando llegue a la oficina, no cambiaré las leyes porque me doy cuenta de que vivimos en un mundo imperfecto ", dijo. "Lo que presentaré es un plan A." Ya comenzamos a trabajar en el plan A para cambiar la connotación de orfanatos, para cambiar la connotación de cuidado de crianza ".

El padre de cuatro hijos aún continúa valientemente su intento de convertirse en presidente, y recientemente instó a los fanáticos a escribir su nombre en la boleta cuando vayan a votar.

La campaña de Yeezy no ha sido fácil: ha incumplido varios plazos de votación en estados clave después de no cumplir con el plazo para entregar los documentos necesarios para registrarse.

Kanye también enfrentó acusaciones de fraude electoral antes de las elecciones estadounidenses del próximo mes.

Como informamos en La Verdad Noticias, Kanye West dijo con respecto a su campaña presidencial que recibió el "llamado" de Dios para ser un líder imparcial, y dijo ser "un gran líder" gracias a s que escucha y es "empático".