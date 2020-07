Kanye West habla en Twitter sobre DIVORCIO con Kim Kardashian y luego borra todo

El rapero lanzó otra tormenta en Twitter el 21 de julio; esta vez alegando que intentó divorciarse de su esposa, Kim Kardashian.

Kanye West, de 43 años, ha eliminado sus tweets, uno de los cuales decía: "He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek (Mill) en el Waldorf para;la reformarme en prisión".

La reunión de Kim y Meek ocurrió en 2018. HollywoodLife contactó a los representantes de Kim y Kanye para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

En el mismo tweet, Kanye también afirmó que "ellos", lo que implica la familia de Kim, "intentaron volar (a Wyoming) con 2 médicos al 51/50".

El 5150 es una sección del Código de Bienestar e Instituciones de California, "que permite que una persona con una enfermedad mental sea detenida involuntariamente por una hospitalización psiquiátrica de 72 horas".

También llamó a la madre de Kim, Kris Jenner, "Kris Jong-Un" antes de lamentarse de que el rapero "We Paid" Lil Baby no colaborará con él.

El rapero reveló que el quería que Kim abortara a su hija

Divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West

En otros tuits, Kanye afirmó que Kris y Kim "emitieron una declaración sin mi aprobación ... eso no es lo que una esposa debería hacer ... Supremacía blanca".

No está claro a qué afirmación se refiere Kanye. También se refiere a sí mismo como el "futuro presidente", y le dice a alguien, sin nombre, "ven a buscarme".

No hemos podido verificar que ninguno de estos tuits sean suyos o lo que significan, pero su discurso anterior fue ampliamente informado y, hasta donde sabemos, ni Kanye ni un representante han negado que sean suyos.

En otro tuit eliminado, Kanye repite lo que dijo en su campaña de Carolina del Sur el 19 de julio, que "casi mata" a su hija, North West, ahora de 7 años. Kanye dijo que quería que Kim abortara cuando descubriera que ella estaba embarazada en 2012.

“Casi mato a mi hija ... Mi novia me llamó gritando, llorando. Soy un rapero. Y ella dijo que estaba embarazada. Ella estaba llorando ”, explicó.

También dijo que si su esposa se divorciara de él después de este discurso, no quitaba el hecho de que Kim Kardashian trajo a North a este mundo pese a que el rapero no quería.

Kanye tuiteó, haciéndose eco de su discurso, "Kim salvó la vida de mi hija en el nombre de Jesús. Es sólo la elección de Dios. Viviré para mis hijos ".

Examinó otra vez a su suegra y escribió: "Kris, estoy en Cody (Wyoming) si no estás planeando otro rodaje de Playboy de tus hijos".

Kris ya tenía fama mientras Kim se disparó a Playboy en 2007.

La nueva tormenta de tweets de Kanye West llega solo un día después de que dijera que puso su vida "en mi Dios" para que la madre de Norths nunca la fotografiara haciendo playboy "y eso es en Dios". Estoy en el rancho ... ven a buscarme ", dijo en un tuit eliminado.

También acusó a Kim y Kris, nuevamente, de tratar de institucionalizarlo.

"Kriss no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos", tuiteó y eliminó. "Intentarás encerrarme".

"Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer", también escribió, alegando que Kris no ha estado atendiendo sus llamadas o respondiendo a su textos. Nuevamente, HollywoodLife no puede verificar que el mismo Kanye West escribió los tweets, aunque el rapero no los ha negado.