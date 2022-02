Kanye West gana 2,2 mdd en ventas desde que dejó las plataformas de streaming.

Kanye West ha obtenido 2,2 millones de dólares en ventas desde que anunció que su próximo álbum, "Donda 2", solo estará disponible a través de su propio reproductor de música. El rapero compartió en una publicación de Instagram de sus supuestas ventas desde que reveló un día antes que lanzaría el disco solo con la compra de su “Stem Player” de $200.

“Hemos ganado $2,227,012.05 en 24 horas”, escribió West. “Dios es bueno. Gracias chicos por emprender este viaje”. Su Stem Player permite a los usuarios "personalizar cualquier canción", según su página de venta.

El rapero Kanye West anunció esta semana que estaba evitando servicios como Spotify, Amazon, Youtube y Apple por ser injustos con los artistas. “Es hora de liberar a la música de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro”, dijo. Bajo ese contexto, Kanye West decepcionó a sus fans al pedir pagar por escuchar "Donda 2".

Kanye West está próximo a lanzar "Donda 2"

Kanye West lanzó el viernes la lista de canciones de su nuevo álbum "Donda 2", justo después de decir que no estaría disponible para transmitir, sino exclusivamente en su propio dispositivo "Stem Player". El artista de hip-hop dijo que el dispositivo permitirá a los oyentes reproducir cuatro elementos de pista diferentes: voz, batería, bajo y música, y cuesta $200.

"Las compañías tecnológicas hicieron música prácticamente gratis, así que si no haces merchandising de zapatillas y giras, no comes", escribió Kanye West en Instagram, parte de una serie de publicaciones sobre el tema.

"Siento la misma sensación que cuando me mudé por primera vez a Nueva York para triunfar en la música. No sé qué iba a pasar, pero sabía que tenía que mudarme", continuó el artista multimillonario, de 44 años. "Nadie puede pagarme para que me falten el respeto. Nosotros establecemos nuestro propio precio para nuestro arte", agregó.

Kanye se opone a los modelos de streaming

La Verdad Noticias informa que, esta no es la primera vez que West se opone a los modelos de transmisión o juega con métodos de lanzamiento no convencionales. Después de lanzar "The Life of Pablo" en 2016, al principio exclusivamente en la plataforma Tidal, West continuó alterando el disco, agregando voces, nuevas letras y remixes.

El año pasado hizo una vista previa de "Donda" en una serie de eventos de escucha, y cuando finalmente se transmitió, dijo que su sello lo había eliminado sin permiso. Ahora, el álbum 'Donda 2' de Kanye West tiene una fecha de lanzamiento especial.

Su anuncio de "Stem Player" se produce a raíz de la protesta pública por Spotify, un gigante de la transmisión acusado de permitir que se propague información errónea a través de sus podcasts y especialmente de su presentador estrella Joe Rogan.

"Hoy los artistas obtienen solo el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberar a la música de este sistema opresivo", escribió West. "Es hora de tomar el control y construir el nuestro".

