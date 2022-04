Kanye West falta a los Grammys tras decirle a Kim Kardashian que buscaría ayuda

Kanye West falta a los Grammys 2022 tras decirle a Kim Kardashian que "se va".

Kanye West no se presentó a los Grammy 2022 el domingo por la noche después de que se le prohibió actuar en la entrega de premios.

Ye ganó dos trofeos, Mejor canción de rap por "Jail" y Mejor interpretación de rap melódico por "Hurricane", y fue nominado en otras tres categorías, incluido Álbum del año por "Donda", pero optó por no asistir a la noche más importante de la música en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Se esperaba la ausencia de West, ya que Page Six informó en exclusiva el viernes que le había dicho a su exesposa, Kim Kardashian, que "se iría a buscar ayuda" y que no "haría apariciones públicas ni declaraciones incendiarias en las redes sociales". No está claro si el hombre de 44 años, que lucha contra el trastorno bipolar, está en un centro de tratamiento.

Kanye West, comprometido con una paternidad saludable

El representante de West reveló al medio estadounidense que está "comprometido con una relación saludable de paternidad compartida con Kim y se concentra en criar a sus hermosos hijos".

Menos de un mes antes del programa en vivo del domingo, los ejecutivos de los Grammy desconectaron a West debido a su "comportamiento en línea preocupante". El rapero de "All of the Lights" había estado en una diatriba de meses contra Kardashian, de 41 años, y su novio, Pete Davidson.

Incluso amenazó a la estrella de “Saturday Night Live”, de 28 años, dos veces en dos canciones recién lanzadas, “Eazy” y “City of God”, y enterró viva una versión Claymation de Davidson en un video musical para la primera.

The Game, el colaborador de West en "Eazy", fue el primero en anunciar la decisión de la Academia de Grabación en Instagram, y escribió: "Los Grammy decidieron en el último minuto sacar a @kanyewest de actuar en el programa como si no lo supiéramos".

¿Cancelación de Kanye fue por enemistad con Trevor Noah?

La Verdad Noticias informa que, muchos sospecharon que la actuación del rapero de "Jesus Walks" probablemente fue cancelada debido a su enemistad con el presentador de los Grammy, Trevor Noah, a principios de marzo.

Después de que Noah, de 38 años, expresó su preocupación en "The Daily Show" de que los ataques de West a Kardashian arrojaron "una luz sobre lo que pasan tantas mujeres cuando eligen irse", el artista multimillonario lo llamó un insulto racial en línea.

Noah dijo en respuesta que le "rompe" el corazón ver a West "así". Agregó: “No me importa si apoyas a Trump y no me importa si asas a Pete. Sin embargo, me importa cuando te veo en un camino que está peligrosamente cerca del peligro y el dolor.

Es de mencionar que West fue suspendido de Instagram durante 24 horas poco después de atacar al presentador de Comedy Central, y los Grammy hicieron lo mismo.

